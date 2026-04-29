Karambol történt az M51-esen
Két autó ütközött össze, az egyik az árokba borult. A baleset miatt forgalmi akadály lehet.
A Dunaharaszti felé vezető oldalon forgalmi akadály lehet a karambol miatt.
Összeütközött két személyautó Budapest XXIII. kerületében, az M51-es autóúton, a Dunaharaszti felé vezető oldalon. Az egyik jármű az árokba borult. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás lehet, írja a Katasztrófavédelem.
