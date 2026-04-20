Hős rendőrök: ablakon át mentettek ki egy férfit az égő ózdi házból

Hős rendőrök mentettek életet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Ózdon. Április 14-én tűz ütött ki a Centeri úton, egy családi házban, amiben egy házaspár lakott. A helyi rendőrök a riasztás után rögtön a helyszínre siettek, ahol azonnali beavatkozásra volt szükség: az idős férfi ugyanis az égő házban ragadt.

(Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök)

– adta hírül a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.

Kigyulladt házhoz rohant Nagy Péter rendőr zászlós, Polónyi Balázs rendőr főtörzsőrmester, Sebők István és Rácz Vivien Andrea rendőr őrmester, aki saját testi épségét nem kímélve azonnal cselekedett.

Először elzárták a gázcsapot, mivel látták, hogy a ház teljes terjedelmében ég, és az ablakokon keresztül lángok csaptak ki. A járőrök bakot tartva egymásnak felmásztak az egyik ablakhoz, letépték a megolvadt redőnyt, és bejutottak az egyik szobába. Megragadták a földön ülő, idős férfit, felemelték, majd a nyílászárón keresztül kiadták a ház előtt álló munkatársaiknak. A rendőrök – további ellátás végett – átadták a 93 éves bácsit a kiérkező mentősöknek.

– tájékoztatott a rendőrség.

Kiderült, hogy a rendőrök közül ketten is ellátásra szorultak az életmentés után.

Az életmentésben a zászlós és a főtörzsőrmester horzsolásokat szenvedett, illetve egyikük oxigénellátásra szorult a sok füst belélegzése miatt. Egészségügyi ellátásukat követően a rendőrök tovább folytatták a szolgálatot

– közölte a hatóság.

A Ripost korábban kiderítette, hogy a családi házban három szoba égett. Megtudtuk, hogy a lángokat egy véletlenül arra járó férfi, két arra járőröző rendőr és néhány munkába igyekező asszony vette észre. Az idős, bent rekedt férfi párját is ki kellett menekíteni, őt az ajtón keresztül vitték ki. Az asszony végül végignézte, ahogy a rendőrök kimentik a párját az ablakon keresztül.