„Hazaárulók, ostobák, degeneráltak” – Márki-Zay teljesen elborult

A baloldal tiszát támogató bukott miniszterelnök-jelöltje ismét megnyomta a kampányhajrát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Márki-Zay Pétert újfent húsvéti hangulatban várja az áprilisi választásokat: ezúttal egy, a saját maga által feltöltött Facebook-videóban gyalázta a kormánypárti szavazókat - írja a Mandiner.

Márki-Zay teljesen elborult / Fotó: Facebook

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki kommentszekciók legmélyebb bugyrait idéző, a miniszterelnök családtagjairól szőtt zavaros gondolatait ezúttal a fideszes szavazók válogatott sértésével fejelte meg:

idétlen Fidesz-szavazók, akik annyira hazaárulók, ostobák, degeneráltak hogy a Fideszre szavaznak”

 – gyűlölködött Márki-Zay, cseppet sem okulva a korábbi esetekből. 

A baloldali politikus nemrég gyáva hazaárulóknak nevezte azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. Azt is mondta, hogy „hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni.” 

A fideszes nőket sem kímélte, ahogy az újságírókat se, és úgy általánosságba véve a jobboldali szavazókról is számtalanszor kifejtette a véleményét.

Az ominózus jelenet 1:35-től hallható: 


 


 

 

