RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Sztárparádé volt Hankó Balázs könyvbemutatóján – különleges meglepetés is érkezett

Riporternek csapott fel a miniszter, könyv született 34 érdekes beszélgetéséből. Hankó Balázst a kíváncsisága vezette.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 14:19
igyunk egy kávét! hankó balázs nagy tímea

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a vele született kíváncsiságból fakadóan arra adta a fejét, hogy művészeket, élsportolókat, közismert személyiségeket kérdezzen munkájukról, életükről. Az Igyunk egy kávét! címmel Hankó Balázs youtube csatornáján található baráti beszélgetésekből elképesztő sztorik derülnek ki, miközben a gyógyszerész végzettségű miniszter kérdez, a 34 interjúalannyal folytatott beszélgetés során jobban megismerhetjük őt és beszélgetőtársait is. Ezek a történetek most könyv formájában is napvilágot láttak. 

Hankó Balázs
Hankó Balázs dedikálja az általa készített beszélgetésekből összeállított interjúkötetet a Gödöllői Kastély parkjában 

Hankó Balázst családja is elkísérte

Az Igyunk egy kávét! interjúkötetet maga a miniszterből lett riporter mutatta be a Gödöllői Királyi Kastély parkjában, a húsvétvasárnap és húsvéthétfőn tartott Ibolya-ünnepen. A minisztert családja: felesége, lánya és három fia is elkísérte. Hankó Balázs mindannyiuknak külön dedikált egy-egy kötetet, sőt egyik fia kedvesének is – azzal a kéréssel megtoldva, hogy vigyázzon a fiára.

Hankó Balázs jobbján fiai, felesége, lánya, a miniszter mellett balra Kovács Zoltán és Fekete Péter, középen az érkező Nagy Tímea (Fotó: Fodor Erika) 

Az Igyunk egy kávét! sorozatban – videón és a kötetben – szerepel többek között Aczél Petra, Müller Péter Sziámi (akit, mivel ő inkább szereti a teát, azzal várta Hankó Balázs), Patkó Béla Kiki,  Ganxsta Zolee, Hajas László, Rudolf Péter, Dolhai Attila, a Moldovában született Alin Nicuta és a vén Európa „zenei atyja”, Varga Miklós is.

Patkó Béla Kiki, Müller Péter Sziámi, Varga Miklós, Fekete Péter a baráti hangulatú könyvbemutatón is kötetlenül beszélgettek – ezúttal egymással is

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó a kötetbemutató beszélgetésen azt mesélte el, hogy a vívás számára szó szerint kamaszkori szerelem:

Eszem ágában sem volt vívni, de volt egy fiú, akibe szerelmes lettem és kiderült, hogy vív. Lementem én is gyorsan az edzésre, mert azt reméltem, hogy valamelyik 400-as futókör után lesz legalább egy csók. Ez végül elmaradt, a fiú abba is hagyta a sportot, én viszont örökre hálás vagyok, mert neki köszönhetem, hogy én az lettem, aki.

@fodorerikastory Az Igyunk egy kávét! Interjúkötet bemutatóján Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtörvívó is beszélgetett a Gödöllői Kastély Ibolya-ünnepén Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel, a 34 beszélgetést tartalmazó könyv riporterével.

Nagy Tímea hozzátette, nem tud elképzelni ahhoz hasonlót, mint amikor a nemzet színeiben egyedül, mégis az egész országot képviselve áll a dobogó legmagasabb fokán. Örömét fejezte ki, hogy nagyon sok tehetséges gyerek választja a vívást, és a jövőjük jó kezekben van.

Hankó Balázs Fekete Pétert kérdezi az Európában egyedülálló Nemzeti Cirkuszművészeti Központról

Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója arról a pártokon, világnézeten, valláson, etnikai különbözőségeken felül álló csodáról beszélt, ami a cirkuszban megvalósul.

A cirkusz, az egy olyan, a világból kiszakított tér, ahol a fekete bőrű a fehér vállára áll, ahol a zsidó, a keresztény, a mohamedán egymásba kapaszkodik, ahol az orosz, az ukrán megtartja egymást. Ahol bárki, aki a manézs egyik oldaláról nekilendül, biztos lehet benne, hogy a túloldalon elkapják – mindegy, hogy honnan jött, mindegy, milyen a bőre színe vagy a világnézete. Ezért ez a 13 méteres kör az én szememben egy példa a világ számára, ahogyan élnünk kellene

– mondta Fekete Péter.

@fodorerikastory

Megjelent az Igyunk egy kávét! interjúkötet, amelyben Hankó Balázs miniszter a riporter. A 34 beszélgetésből álló kötetet Csenge lányának is dedikálta, majd személyesen is kérdezte egyik interjúalanyát, Fekete Pétert, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját a Gödöllöi Kastély parkjában tartott könybemutatón.

♬ eredeti hang - fodorerikastory

Kovács Zoltán válogatott labdarúgó, akivel Hankó Balázs szintén régi barátságban van, ugyancsak a sporttal kapcsolatos személyes élményeit osztotta meg.

Az Igyunk egy kávét! kötetbemutató beszélgetéshez a Metropol Konyha rovata vitte a mákos és túrós sütit (Fotó: Fodor Erika)

A szereplők részvételével tartott könyvbemutatóra mi is meghívást kaptunk. A jelenlévők örömére Hankó Balázs könyves kamionjához – a Nobel-díjas fizikusunknak, Krausz Ferencnek vitt mákrolád és a Demjén Rózsinak készített mákfánk után – egy, a miniszternek dedikált habos máktortával, Rákóczi túróssal és máktésztájú vörös áfonyás kalácsszeletekkel érkeztünk a vendégségbe.

@fodorerikastory

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikustól megirigyelve a mákos sütinket, Hankó Balázs kulturális miniszter is kapott egy habos mákost az Igyunk egy kávét! interjúkötete bemutatójára, amelyben Krausz Ferenc mellett Kovács Zoltán válogatott labdarúgó is szerepel - és aki úgyszintén tesztelte a mákost és a Rákóczi túróst is a Gödöllői Kastély parkjában.



 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu