Sztárparádé volt Hankó Balázs könyvbemutatóján – különleges meglepetés is érkezett
Riporternek csapott fel a miniszter, könyv született 34 érdekes beszélgetéséből. Hankó Balázst a kíváncsisága vezette.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a vele született kíváncsiságból fakadóan arra adta a fejét, hogy művészeket, élsportolókat, közismert személyiségeket kérdezzen munkájukról, életükről. Az Igyunk egy kávét! címmel Hankó Balázs youtube csatornáján található baráti beszélgetésekből elképesztő sztorik derülnek ki, miközben a gyógyszerész végzettségű miniszter kérdez, a 34 interjúalannyal folytatott beszélgetés során jobban megismerhetjük őt és beszélgetőtársait is. Ezek a történetek most könyv formájában is napvilágot láttak.
Hankó Balázst családja is elkísérte
Az Igyunk egy kávét! interjúkötetet maga a miniszterből lett riporter mutatta be a Gödöllői Királyi Kastély parkjában, a húsvétvasárnap és húsvéthétfőn tartott Ibolya-ünnepen. A minisztert családja: felesége, lánya és három fia is elkísérte. Hankó Balázs mindannyiuknak külön dedikált egy-egy kötetet, sőt egyik fia kedvesének is – azzal a kéréssel megtoldva, hogy vigyázzon a fiára.
Az Igyunk egy kávét! sorozatban – videón és a kötetben – szerepel többek között Aczél Petra, Müller Péter Sziámi (akit, mivel ő inkább szereti a teát, azzal várta Hankó Balázs), Patkó Béla Kiki, Ganxsta Zolee, Hajas László, Rudolf Péter, Dolhai Attila, a Moldovában született Alin Nicuta és a vén Európa „zenei atyja”, Varga Miklós is.
Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó a kötetbemutató beszélgetésen azt mesélte el, hogy a vívás számára szó szerint kamaszkori szerelem:
Eszem ágában sem volt vívni, de volt egy fiú, akibe szerelmes lettem és kiderült, hogy vív. Lementem én is gyorsan az edzésre, mert azt reméltem, hogy valamelyik 400-as futókör után lesz legalább egy csók. Ez végül elmaradt, a fiú abba is hagyta a sportot, én viszont örökre hálás vagyok, mert neki köszönhetem, hogy én az lettem, aki.
Nagy Tímea hozzátette, nem tud elképzelni ahhoz hasonlót, mint amikor a nemzet színeiben egyedül, mégis az egész országot képviselve áll a dobogó legmagasabb fokán. Örömét fejezte ki, hogy nagyon sok tehetséges gyerek választja a vívást, és a jövőjük jó kezekben van.
Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója arról a pártokon, világnézeten, valláson, etnikai különbözőségeken felül álló csodáról beszélt, ami a cirkuszban megvalósul.
A cirkusz, az egy olyan, a világból kiszakított tér, ahol a fekete bőrű a fehér vállára áll, ahol a zsidó, a keresztény, a mohamedán egymásba kapaszkodik, ahol az orosz, az ukrán megtartja egymást. Ahol bárki, aki a manézs egyik oldaláról nekilendül, biztos lehet benne, hogy a túloldalon elkapják – mindegy, hogy honnan jött, mindegy, milyen a bőre színe vagy a világnézete. Ezért ez a 13 méteres kör az én szememben egy példa a világ számára, ahogyan élnünk kellene
– mondta Fekete Péter.
Kovács Zoltán válogatott labdarúgó, akivel Hankó Balázs szintén régi barátságban van, ugyancsak a sporttal kapcsolatos személyes élményeit osztotta meg.
A szereplők részvételével tartott könyvbemutatóra mi is meghívást kaptunk. A jelenlévők örömére Hankó Balázs könyves kamionjához – a Nobel-díjas fizikusunknak, Krausz Ferencnek vitt mákrolád és a Demjén Rózsinak készített mákfánk után – egy, a miniszternek dedikált habos máktortával, Rákóczi túróssal és máktésztájú vörös áfonyás kalácsszeletekkel érkeztünk a vendégségbe.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre