Sztárparádé volt Hankó Balázs könyvbemutatóján – különleges meglepetés is érkezett

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a vele született kíváncsiságból fakadóan arra adta a fejét, hogy művészeket, élsportolókat, közismert személyiségeket kérdezzen munkájukról, életükről. Az Igyunk egy kávét! címmel Hankó Balázs youtube csatornáján található baráti beszélgetésekből elképesztő sztorik derülnek ki, miközben a gyógyszerész végzettségű miniszter kérdez, a 34 interjúalannyal folytatott beszélgetés során jobban megismerhetjük őt és beszélgetőtársait is. Ezek a történetek most könyv formájában is napvilágot láttak.

Hankó Balázs dedikálja az általa készített beszélgetésekből összeállított interjúkötetet a Gödöllői Kastély parkjában

Hankó Balázst családja is elkísérte

Az Igyunk egy kávét! interjúkötetet maga a miniszterből lett riporter mutatta be a Gödöllői Királyi Kastély parkjában, a húsvétvasárnap és húsvéthétfőn tartott Ibolya-ünnepen. A minisztert családja: felesége, lánya és három fia is elkísérte. Hankó Balázs mindannyiuknak külön dedikált egy-egy kötetet, sőt egyik fia kedvesének is – azzal a kéréssel megtoldva, hogy vigyázzon a fiára.

Hankó Balázs jobbján fiai, felesége, lánya, a miniszter mellett balra Kovács Zoltán és Fekete Péter, középen az érkező Nagy Tímea (Fotó: Fodor Erika)

Az Igyunk egy kávét! sorozatban – videón és a kötetben – szerepel többek között Aczél Petra, Müller Péter Sziámi (akit, mivel ő inkább szereti a teát, azzal várta Hankó Balázs), Patkó Béla Kiki, Ganxsta Zolee, Hajas László, Rudolf Péter, Dolhai Attila, a Moldovában született Alin Nicuta és a vén Európa „zenei atyja”, Varga Miklós is.

Patkó Béla Kiki, Müller Péter Sziámi, Varga Miklós, Fekete Péter a baráti hangulatú könyvbemutatón is kötetlenül beszélgettek – ezúttal egymással is

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó a kötetbemutató beszélgetésen azt mesélte el, hogy a vívás számára szó szerint kamaszkori szerelem:

Eszem ágában sem volt vívni, de volt egy fiú, akibe szerelmes lettem és kiderült, hogy vív. Lementem én is gyorsan az edzésre, mert azt reméltem, hogy valamelyik 400-as futókör után lesz legalább egy csók. Ez végül elmaradt, a fiú abba is hagyta a sportot, én viszont örökre hálás vagyok, mert neki köszönhetem, hogy én az lettem, aki.

Nagy Tímea hozzátette, nem tud elképzelni ahhoz hasonlót, mint amikor a nemzet színeiben egyedül, mégis az egész országot képviselve áll a dobogó legmagasabb fokán. Örömét fejezte ki, hogy nagyon sok tehetséges gyerek választja a vívást, és a jövőjük jó kezekben van.