Groteszk harmóniák: környezetvédelem és mitológia a 86 éves magyar festőóriás legújabb kötetében
A Pesti Vigadó ad otthont az év egyik legfontosabb művészeti eseményének. Bemutatják Galambos Tamás Munkácsy-díjas festőművész életművét összefoglaló, Groteszk harmóniák című kötetét.
A magyar képzőművészet egyik legkülönlegesebb alakja, Galambos Tamás ismét bebizonyítja, hogy a művészet nem ismer korlátokat. A festőművész legújabb albuma, amely a 2025-ös egri életműkiállítás előfutáraként jelent meg, egy olyan univerzumot tár elénk, ahol a fanyar humor és a mély társadalmi felelősségvállalás kéz a kézben jár. A Groteszk harmóniák cím is ezt tükrözi.
Társadalmi görbe tükör és mágikus világok alkotta groteszk harmóniák
Galambos művészete szervesen illeszkedik a mágikus realizmus hazai vonulatába. Olyan nevek mellett említik, mint Kondor Béla vagy Gross Arnold, mégis sikerült egy teljesen egyedi stílust teremtenie.
Képei nem csupán esztétikai élményt nyújtanak; minden egyes ecsetvonása mögött komoly üzenet rejlik.
A kötetben feltáruló legfontosabb témakörök:
- Környezetvédelem: A művész festményein gyakran jelenik meg az ember és a természet törékeny kapcsolata, figyelmeztetve minket közös felelősségünkre.
- Társadalomkritika: Aprólékos, néha groteszk figurái a modern kor fonákságait, az emberi kapcsolatok furcsaságait mutatják be sajátos, ironikus látásmóddal.
- Mitológia és misztikum: Alkotásai gyakran merítenek ősi regékből, amelyeket modern környezetbe helyezve tesz aktuálissá.
A festő életműve 227 képben
A kiadvány nem kevesebb, mint 227 alkotást vonultat fel, átfogó képet adva a Munkácsy-díjas festő több évtizedes munkásságáról. Feledy Balázs művészeti író pedig segít megfejteni a Galambos-képek mögött rejlő többrétegű szimbolikát.
Ez a kötet kötelező darab minden művészetkedvelő számára, aki szeretne elmerülni egy olyan világban, ahol a valóság és a fantázia határai elmosódnak, miközben fontos kérdésekre kapunk válaszokat.
