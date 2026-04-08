Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Groteszk harmóniák: környezetvédelem és mitológia a 86 éves magyar festőóriás legújabb kötetében

A Pesti Vigadó ad otthont az év egyik legfontosabb művészeti eseményének. Bemutatják Galambos Tamás Munkácsy-díjas festőművész életművét összefoglaló, Groteszk harmóniák című kötetét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 11:45
Módosítva: 2026.04.08. 12:30
groteszk harmónia galambos tamás festőművész

A magyar képzőművészet egyik legkülönlegesebb alakja, Galambos Tamás ismét bebizonyítja, hogy a művészet nem ismer korlátokat. A festőművész legújabb albuma, amely a 2025-ös egri életműkiállítás előfutáraként jelent meg, egy olyan univerzumot tár elénk, ahol a fanyar humor és a mély társadalmi felelősségvállalás kéz a kézben jár. A Groteszk harmóniák cím is ezt tükrözi.

Groteszk harmóniák
A Groteszk harmóniákat a Pesti Vigadóban mutatják be, majd a kötet a helyszínen meg is vásárolható. Fotó: ErdosAranka  

Társadalmi görbe tükör és mágikus világok alkotta groteszk harmóniák

Galambos művészete szervesen illeszkedik a mágikus realizmus hazai vonulatába. Olyan nevek mellett említik, mint Kondor Béla vagy Gross Arnold, mégis sikerült egy teljesen egyedi stílust teremtenie. 

Képei nem csupán esztétikai élményt nyújtanak; minden egyes ecsetvonása mögött komoly üzenet rejlik.

A kötetben feltáruló legfontosabb témakörök:

  • Környezetvédelem: A művész festményein gyakran jelenik meg az ember és a természet törékeny kapcsolata, figyelmeztetve minket közös felelősségünkre.
  • Társadalomkritika: Aprólékos, néha groteszk figurái a modern kor fonákságait, az emberi kapcsolatok furcsaságait mutatják be sajátos, ironikus látásmóddal.
  • Mitológia és misztikum: Alkotásai gyakran merítenek ősi regékből, amelyeket modern környezetbe helyezve tesz aktuálissá.
Galambos Tamás, Munkácsy Mihály-díjas festőművész
Galambos Tamás, Munkácsy Mihály-díjas festőművész Fotó: Lénárt Márton/Heol.hu 

A festő életműve 227 képben

A kiadvány nem kevesebb, mint 227 alkotást vonultat fel, átfogó képet adva a Munkácsy-díjas festő több évtizedes munkásságáról. Feledy Balázs művészeti író pedig segít megfejteni a Galambos-képek mögött rejlő többrétegű szimbolikát.

Ez a kötet kötelező darab minden művészetkedvelő számára, aki szeretne elmerülni egy olyan világban, ahol a valóság és a fantázia határai elmosódnak, miközben fontos kérdésekre kapunk válaszokat.


 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu