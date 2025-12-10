RETRO RÁDIÓ

"Ez a könyv nekem is nagyon tetszik": Galambos Tamásról szóló kötet jelent meg

A tengerentúlon is ismert és népszerű alkotó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 10:06
Galambos Tamás művészettörténész munkásság könyv

Kedden délután rendezték meg a Galambos Tamás festőművész életművéről bemutató eseményt az egri Ziffer Sándor Galériában. A műterem április óta helyet ad a művész Groteszk Harmóniák névre hallgató kiállításának is. Az eseményen Eger alpolgármestere, valamint számos szakértő méltatta Galambos Tamást.

Forrás: Lénárt Márton / Heol.hu

Wehner Tibor művészettörténész szerint a kötet egy hosszú életmű előtt tisztelgő könyv, amely teljes áttekintés Galambos Tamás munkásságáról.

Gulyás László, Eger alpolgármestere a Galambos Tamás életművéből készült kötet bemutatóján elmondott beszédében elmondta, hogy a könyv egyszerre szól a művészről és a művészetről, aki bár a fővárosban él, egrinek vallja magát. 

– A ma este különleges, hiszen most nem egy-egy alkotást, hanem egy életművet tarthatunk a kezünkben. Galambos Tamás életműve egy művészi attitűd, amiben a művészet nem utánzás, hanem újragondolás. Munkássága a most elkészült kiadvány lapjain is tovább él, s közben nem csak dokumentálja azt, hanem segít elmélyülni abban a világban, melyet a művész megálmodott magának

 – mondta el Galambos Tamás festőművész életművéről Gulyás László.

A több mint 200 képet összefoglaló kötet bemutatóján Wehner Tibor művészettörténész a könyv életre hívásának története mellett arról is beszélt, hogy nem véletlenül két nyelven szerepelnek benne a szövegek - írja a heol.

– Galambos nemzetközi hírét is jól ábrázolja a kezünkben tartott kiadvány: Tamás nem csak hazánkban, de számos országban, köztük a tengerentúlon is ismert és népszerű alkotó. Az itt felsorakozó életmű minden darabja időrendi sorrendben szerepel a könyvben, s ez már önmagában egy alkotási ívet ír le, ha figyelemmel kísérjük művészetének alakulását 

– fogalmazott a művészettörténész.

Galambos Tamás is értékelte életművét

A délután befejezéseként Galambos Tamás is kapott egy példányt az életművéről szóló kötetből, mely kapcsán azt mondta:

– Tudom, hogy nem illik ilyet mondani arról, ami rólam szól, de ez a könyv nekem is nagyon tetszik

 – zárta szavait a festőművész.

A teljes cikk a heol oldalán, IDE kattintva elérhető.

