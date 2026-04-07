Életének 85. évében távozott a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának professor emeritusa, tizenkét éven át igazgatója, az Általános Orvostudományi Kar korábbi dékánhelyettese – olvasható a megrendítő hír a Semmelweis.hu honlapon.

Elhunyt dr. Paulin Ferenc Fotó: Semmelweis Egyetem

Dr. Paulin Ferenc Budapesten született 1941. december 23-án. A Budapesti Orvostudományi Egyetemet 1969-ben végezte el summa cum laude eredménnyel. 1970-ben Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem kitüntetésben részesült. 1969-től 25 évig dolgozott az egyetem akkori I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. Szakorvosi képesítést szerzett szülészet-nőgyógyászat és aneszteziológia és intenzív terápia területen. Számos külföldi tanulmányúton vett részt. Tudományos munkássága elsősorban a patológiás terhességek kérdéskörére, illetve a koraszülések megelőzésére irányult. Az orvostudomány kandidátusa címet 1987-ben, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora fokozatot 1997-ben szerezte meg.

1994-ben nyert tanszékvezetői kinevezést az akkori II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára. Igazgatósága alatt jelentős fejlesztéseket hajtott végre a klinikán mind szakmai, mind infrastrukturális szempontból. Irányítása alatt vezették be a klinikán a regionális anesztéziát és analgéziát. Jelentősen továbbfejlesztette a klinika endoszkópos tevékenységét. Újraszervezte a klinika perinatális ellátási tevékenységét. Újra bevezette a klinikán a radikális onkológiai műtéteket. Rövid időn belül erős, karakteres vezetést alakított ki. Arra is emlékeznünk kell, hogy az akkori turbulens egyetemi időkben többször is felmerült a klinika megszüntetése. Meggyőződésem szerint abban, hogy ez végül nem történt meg, professzor úr személyének megkerülhetetlen szerepe volt. A klinika vezetése mellett 1995–2000 között az ÁOK Klinikai Bizottságának elnöke, 2000-től 2006-ig a kar klinikai és gazdasági dékánhelyettese, a magyar szülészet-nőgyógyászat vezetése tekintetében pedig a Szakmai Kollégium és a Nőorvos Társaság vezetőségének évtizedeket átívelően tagja, számos szakmai társaság alapítója és elnöke. Saját megfogalmazása szerint mindig is „nyüzsgő” ember volt, szeretett az események fősodrában lenni, társadalmi szervezeteket vezetett, tudományos társaságokat alapított. Széchenyi Professzori Ösztöndíjas volt, számos egyéb kitüntetés mellett 2008-ban megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrendjének lovagkeresztjét.