Nincsenek szavak: ölt a brutális vihar

Lesújtott az egyesült államokbeli Texas államra a tornádóval végigvonuló brutális vihar: legkevesebb két ember meghalt, számos lakóház megsemmisült – közölték a hatóságok vasárnap. Az állam Oklahomához közeli északi részén fekvő Runaway Bay városban egy ember veszítette életét – jelentette J.D. Clark Wise megyei elöljáró.

Több emberéletet is követelt a brutális vihar

A közeli Springtown városban ugyancsak emberéletet követelt a súlyos vihar – közölte David Pruitt, a helyi tűzoltóság helyettes-vezetője. Húsz család otthona vált lakhatatlanná, és további károkat is jeleztek.

Az amerikai meteorológusok arról számoltak be, hogy egy kiterjedt, lassan mozgó szupercella okozta a pusztítónak bizonyuló viharokat szombaton éjszaka, amelyben „rendkívül veszélyes” tornádó, azaz forgószél alakult ki.