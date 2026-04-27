Nincsenek szavak: ölt a brutális vihar

Ketten is életüket vesztették. Emberéletet követelt a brutális vihar.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 06:49
ítéletidő tornádó haláleset

Lesújtott az egyesült államokbeli Texas államra a tornádóval végigvonuló brutális vihar: legkevesebb két ember meghalt, számos lakóház megsemmisült – közölték a hatóságok vasárnap. Az állam Oklahomához közeli északi részén fekvő Runaway Bay városban egy ember veszítette életét – jelentette J.D. Clark Wise megyei elöljáró.

Többen is életüket vesztették a brutális viharban az Egyesült Államokban (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

A közeli Springtown városban ugyancsak emberéletet követelt a súlyos vihar – közölte David Pruitt, a helyi tűzoltóság helyettes-vezetője. Húsz család otthona vált lakhatatlanná, és további károkat is jeleztek.

Az amerikai meteorológusok arról számoltak be, hogy egy kiterjedt, lassan mozgó szupercella okozta a pusztítónak bizonyuló viharokat szombaton éjszaka, amelyben „rendkívül veszélyes” tornádó, azaz forgószél alakult ki.

 

