Valami furcsa volt a kislány szemében: szörnyű betegséget találtak a 2 éves gyereknél

A kétgyermekes anyuka, Tulay Kachar üzenetet intézett minden szülőhöz, miután lányánál, Aylánál, néhány nappal a harmadik születésnapja előtt súlyos betegséget, egyfajta gyermekkori vérrákot diagnosztizáltak.

Az egész akkor kezdődött, amikor Ayla-n egy nagy, sötét zúzódás volt látható egy apró esés után. A nő elmondása szerint sokáig minden rendben lévőnek tűnt, ám egy idő után furcsa dolgot vett észre gyermeke szemén. Egy halvány, szokatlan elszíneződést látott, ami elsőre jelentéktelennek tűnt – de nem hagyta nyugodni.

Egyszerűen éreztem, hogy valami nem stimmel

– mondta.

Az édesanya orvoshoz vitte a kislányt, de kezdetben nem találtak semmi komoly problémát. A tünet annyira enyhe volt, hogy könnyen félre lehetett nézni. Ő azonban nem adta fel.

Nem tudtam elengedni a dolgot, úgy voltam vele, hogy addig viszem vissza, amíg választ nem kapok.

Szörnyű betegséget találtak a 2 éves kislánynál

A nő többször is visszament vizsgálatokra, és a sokadik nekifutás után jött a sokkoló diagnózis: a kislánynál daganatos megbetegedést állapítottak meg. A történet azért is megrázó, mert a betegséget kezdetben még a szakemberek sem vették észre, és csak az anya kitartása vezetett el az igazsághoz. A kislány jelenleg kezelés alatt áll, és bár hosszú út áll előtte, a család bízik a felépülésében. A nő most azért osztotta meg történetét, hogy más szülők is tanuljanak belőle.

Hallgassatok a megérzéseitekre, mert senki sem ismeri jobban a gyereketeket nálatok.

– üzente.

A diagnózisa előtt Ayla egy boldog, energikus kisgyerek volt, aki imádott táncolni, nevetni és örömmel betölteni az otthont. Most négyéves, és hosszú távú kezelésen esik át, amely várhatóan több évig tart majd – írja a Mirror.