Lenyűgöző felvételt közölt az Artemis II űrhajósa: így még te sem láthattad a Földet

Mint arról korábban már beszámoltunk, a négyfős NASA legénység sikeresen teljesítette 10 napos Hold körüli útjukat, amivel a legmesszebb utaztak a Földtől, mint bárki eddig a történelem során. Az Orion kapszula - melyben az Artemis II legénysége utazott -, ami otthont adott nekik ideiglenesen, megtette visszatérő útját, majd sikeres landolást hajtott végre.

Ritka bepillantást nyújtott abba az Artemis II űrhajós, milyen az űrből nézve a Föld

Látványos felvételen mutatta meg az Artemis II egyik űrhajósa, milyen a Föld az űrből nézve

A fedélzeten töltött idő alatt, a legénység egyik tagjának, Reid Wisemannek sikerült egy hihetetlen felvételt készítenie arról, ahogy a Föld eltűnik a Hold mögött; ezt a felvételt a misszió parancsnoka azóta közzétette a közösségi médiában. A videót egyszerűen egy mobilkészülékkel rögzítették az Orion űrhajóról; ritka bepillantást nyújt abba, hogy milyen a Föld az űrből nézve, és az internetes felhasználók alig hisznek a szemüknek.

Wiseman az Instagramon közzétett bejegyzésében a következőket írta:

Egyszer az életben adódik ilyen lehetőség… Mintha a kozmosz legtávolabbi pontjáról nézném a naplementét a tengerparton, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy mobilommal videót készítsek a Földlementéről. Hallani lehet a Nikon zárját, ahogy Christina Koch sorozatfelvételeket készít, és a 400 mm-es objektívén keresztül megörökíti ezeket a kivételes földnyugtás fotókat.

A videó a Redditre is felkerült, és az űrrajongók elámultak a látványtól.

„Őszintén szólva szerintem az a pillanat a legmenőbb, mielőtt még ráközelített. A telefonkamerájának mozgása olyan perspektívát ad, ami igazán megmutatja, hogy valójában milyen messze voltak” – írta valaki.

Míg egy másik hozzátette: „Teljesen más érzés, amikor mozgásban látod a Földet és a Holdat. Őrületes.”

Az űrhajósok fontos tudományos eredményeket tudtak gyűjteni a küldetés során, miközben a közönség érdeklődése az űr és a Hold iránt is soha nem látott magasságokba emelkedett. Az Artemis II küldetés befejezése után tartott sajtótájékoztatón Koch így nyilatkozott:

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos volt ez számunkra. Ugyanolyan fontos volt, mint a technikai célok elérése, és a NASA-s csapattársaink mellett ott lenni, hogy ez a világ küldetése legyen

- idézi Christina Koch szavait az Unilad.