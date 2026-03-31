Tíz dolog, amit még biztosan nem tudtál a Titanic történetéről
Több mint 100 éve foglalkoztatja a világot, de a részletek között még mindig akadnak meglepetések. Az RMS Titanic és a mögötte rejlő titkok zöme elsüllyedt az óceánban 114 éve, de még így is tudunk olyan érdekességeket mutatni, amelyek ritkán kerülnek szóba.
A Titanic 1912. áprilisi katasztrófáját a 2200 utas közül 713-an élték túl, vagyis több mint 1500-an a jeges vízben vesztették életüket. A világ akkori legnagyobb hajója 114 éve süllyedt el az Atlanti óceánban, Southampton és New York között félúton. A Titanicról számtalan adat, történet, fikció látott napvilágot. Ha azt hiszed már mindent tudsz a hajóról és a katasztrófáról, akkor tévedsz. Íme 10 érdekesség a Titanic óceánjáróról.
A Titanic, a világ legemlegetettebb hajója
A Titanic jéghegynek ütközött és elsüllyedt 1912-ben, a mentést a Carpathia gőzös végezte, a túlélők többsége nő és gyermek volt, a világ legnagyobb hajója volt a saját idejében. Rose és Jack szerelmi története azonban, amit a Titanic című film dolgozott fel, kitaláció csupán. Ezek az ismert tények, de mögöttük sok apró adat és történet húzódik meg, amelyek érdekesek a mai ember számára. Nézzük a tíz információt, amelyek között te is találsz újat.
- Az utolsó túlélő a mindössze 9 hetes korában hajóra szálló Millvina Dean volt.
A család elvesztette mindenét az út miatt, a White Star Line hajótársaság végül mintegy 800 000 dollár kártérítést fizetett nekik. A kis Millvina 2009-ben hunyt el, ő volt a legutolsó túlélője a hajószerencsétlenségnek.
2. Dr. Lengyel Árpád többet nem szállt tengerre
A túlélőket a Carpathia hajóorvosa, a magyar dr. Lengyel Árpád vezetésével látták el. Lengyel doktort a Cunard Line a Carpathia nevű hajóra osztották be, New York-ból Fiumébe tartottak, amikor befutott a Titanic vészjelzése. A Titanic hajótöröttjeinek kimentése hatalmas lelki megrázkódtatást jelentett a magyar orvosnak, aki később sem szívesen beszélt az eseményekről egy-két szakmai felkérést kivéve. Emléktábláját 2015-ben avatták fel.
3. Majdnem más lett a hajó neve
Egyes források szerint a Titanic neve eredetileg „Gigantic” lett volna, de ezt végül megváltoztatták.
4. A kémények közül az egyik „álkémény” volt
A négy kémény közül csak három működött ténylegesen, a negyedik inkább szellőztetésre és esztétikai okokból került fel.
5. Volt egy japán túlélő, akit otthon kritizáltak
Masabumi Hosono túlélte a katasztrófát, de Japánban sokan gyávának tartották, mert nem halt meg a hajóval.
6. Több magyar utas is volt a fedélzeten
Kb. 20–30 magyar származású utas utazott a Titanicon, többségük kivándorló volt az akkori Osztrák–Magyar Monarchia területéről. Az USA-ba tartottak jobb élet reményében de közülük csak néhányan menekültek meg. A beazonosításuk szinte lehetetlen volt, hiszen a magyar neveket nem tudták helyesen leírni.
7. Titanic vs. mai óriás hajó
Titanic (1912) : 269 méter hosszú, 28 méter széles, 2200 fő kapacitás, 46 000 tonna
Wonder of the Seas (2022) : 362 méter hosszú, 65 méter széles, kb. 10 ezer fő kapacitás, 236 000 tonna
8. Üzemanyag: szén
A Titanic naponta kb. 600–800 tonna szenet égetett el. A szenet kézzel lapátolták 29 kazánba. Több mint 170 fűtő és szénlapátoló dolgozott 0–50°C közötti hőmérsékleten.
9. Az állatok ellátása
A háziállatokat (kutya, macska, sőt egyes források szerint madarak is) a fedélközben vagy raktér közelében tartották, speciális ketrecekben vagy kennelekben, és naponta gondoskodtak róluk. A katasztrófát az állatok zöme sajnos nem élte túl.
10. A Titanic-on volt edzőterem
Nem olyan, mint a maiak, de legalább gondoltak az ilyesmire 114 évvel ezelőtt.
Plusz tények:
Több mint 30 játékfilm készült a Titanic-ról vagy annak történetéről, már 1912-ben, közvetlenül a katasztrófa után is készültek főleg dokumentumfilmek, túlélőkkel. A katasztrófa során jól látszott az osztálykülönbség hatása (első osztály, második, harmadik osztály). Ez sokak számára a 20. század eleji társadalmi egyenlőtlenségek jelképe lett. A Titanic roncsát 1985-ben találták meg a mélyben, ami új kutatási korszakot indított. 2026 tavaszán ritka eredeti relikviák érkeznek kiállításra Skóciába, illetve más európai városokba is, beleértve lépcsőrészleteket és egyéb tárgyakat, amelyek a hajóról származnak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre