Tíz dolog, amit még biztosan nem tudtál a Titanic történetéről

A Titanic 1912. áprilisi katasztrófáját a 2200 utas közül 713-an élték túl, vagyis több mint 1500-an a jeges vízben vesztették életüket. A világ akkori legnagyobb hajója 114 éve süllyedt el az Atlanti óceánban, Southampton és New York között félúton. A Titanicról számtalan adat, történet, fikció látott napvilágot. Ha azt hiszed már mindent tudsz a hajóról és a katasztrófáról, akkor tévedsz. Íme 10 érdekesség a Titanic óceánjáróról.

A Titanic jéghegynek ütközött és elsüllyedt 1912-ben, a mentést a Carpathia gőzös végezte, a túlélők többsége nő és gyermek volt, a világ legnagyobb hajója volt a saját idejében. Rose és Jack szerelmi története azonban, amit a Titanic című film dolgozott fel, kitaláció csupán. Ezek az ismert tények, de mögöttük sok apró adat és történet húzódik meg, amelyek érdekesek a mai ember számára. Nézzük a tíz információt, amelyek között te is találsz újat.

Az utolsó túlélő a mindössze 9 hetes korában hajóra szálló Millvina Dean volt.

A család elvesztette mindenét az út miatt, a White Star Line hajótársaság végül mintegy 800 000 dollár kártérítést fizetett nekik. A kis Millvina 2009-ben hunyt el, ő volt a legutolsó túlélője a hajószerencsétlenségnek.

2. Dr. Lengyel Árpád többet nem szállt tengerre

A túlélőket a Carpathia hajóorvosa, a magyar dr. Lengyel Árpád vezetésével látták el. Lengyel doktort a Cunard Line a Carpathia nevű hajóra osztották be, New York-ból Fiumébe tartottak, amikor befutott a Titanic vészjelzése. A Titanic hajótöröttjeinek kimentése hatalmas lelki megrázkódtatást jelentett a magyar orvosnak, aki később sem szívesen beszélt az eseményekről egy-két szakmai felkérést kivéve. Emléktábláját 2015-ben avatták fel.

3. Majdnem más lett a hajó neve

Egyes források szerint a Titanic neve eredetileg „Gigantic” lett volna, de ezt végül megváltoztatták.



4. A kémények közül az egyik „álkémény” volt

A négy kémény közül csak három működött ténylegesen, a negyedik inkább szellőztetésre és esztétikai okokból került fel.