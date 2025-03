Rejtélyes Budapest: magyar orvos mentette meg a Titanic túlélőit – Videó

Dr. Lengyel Árpád volt az első a világon, aki a Titanic-katasztrófa után a túlélőkkel találkozott / Fotó: Metropol

A Titanic filmből ismert emberek léteztek, találkozott velük

A kor akkori hírességei közül is sokan a luxushajón utaztak, akiknek karakterét az 1997-es Titanic-filmben is bemutatták és túlélték a szörnyűségeket. A túlélők között volt a világ leggazdagabb emberének, J. J. Astornak az özvegye, Lady Astor, az elsüllyeszthetetlen Molly Brown (az Oscar-díjas Cathy Bates alakította) és a Rose-t ihlető Kate Florance Philips is. Velük is találkozott a hős Tóth Árpád!

„Az igazi Rose tulajdona volt egy nagyon nagy értékű gyémánt. Rose személyéről és a gyémántról kapta az ihletet James Cameron, a film rendezője, hogy megformálja a filmbéli nő karakterét és az óceán szíve gyémántot is” – árulta el Tamás.

A Titanicon 2200 utas volt, csak 705-en élték túl a tragédiát / Fotó: Northfoto

A tragédia után a Carpathia a túlélőkkel New Yorkba indult, hogy hazaszállítsák őket. Még a világsajtó is erről beszélt akkor: hatalmas tömeg várta Lengyel Árpádékat.

Hatalmas ovációval ünnepelték őket. A kikötő tele volt, lengették a magyar zászlókat és borzasztó nagy szeretettel fogadták őket. Nem maradtak ott a nagyapámék, amint sikerült a túlélőket megmenteni, már indultak is vissza. A nagyapámnak ez volt az első és utolsó hajóútja. Soha többet nem szállt hajóra, még a Balaton vizére sem

– zárta szavait Márta.

A Carpathia csapatát hősként üdvözölték New Yorkban, a lapok is megírták / Shutterstock

A tragédia az egész életére kihatott Lengyel Árpádnak, miközben újabb tragédiák is érték: katonaorvosként az I. világháborúban, a fronton rengeteg szörnyűséget látott, de meglehetősen korán, 4 éves korában a kisfiát is elvesztette.

