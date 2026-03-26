Sátáni rituálé az oltárnál: Jégvágóval a fejében találták meg a gyönyörű, imádkozó menyasszonyt

Imádkozni ment a falak közé, de a tiszta hit helyett a tiszta gonoszsággal találkozott a 19 éves menyasszony. A brutális, rituálisnak tűnő gyilkosság évtizedekig lázban tartotta a közvéleményt, a megoldás pedig közelebb volt, mint bárki gondolta volna. Amikor a rendőrök végre kopogtattak a gyilkos ajtaján, már csak egyetlen dördülés válaszolt nekik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 07:00
gyilkosság templom elkövető

A mindössze 19 éves Arlis Perry boldogabb nem is lehetett volna: alig pár héttel korábban ment hozzá középiskolai szerelméhez, és North Dakotából Kaliforniába költöztek, hogy a férje megkezdhesse tanulmányait a Stanford Egyetemen. A fiatal nő titkárnőként helyezkedett el egy helyi ügyvédi irodában, és hívő keresztényként gyakran kereste fel az egyetemi kápolnát, hogy elcsendesedjen. 1974. október 12-én éjjel is így tett, de az imádság véres rémálomba torkollott: egy brutális templomi gyilkosság áldozata lett, mielőtt még elkezdhette volna közös életét szerelmével.

A falak nem tudtak beszélni: évtizedekig rejtély maradt a brutális templomi gyilkosság elkövetője Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Jégvágóval mészároltak a szent helyen: 40 év után oldódott meg a brutális templomi gyilkosság

Másnap hajnalban, háromnegyed hat körül a biztonsági őr nyitotta ki a templom kapuit, de amit bent talált, arra semmilyen kiképzés nem készíthette fel. Arlis holtteste az oltár mellett feküdt. A lányt egy tarkójába állított jégvágóval ölték meg, a gyilkos pedig nem állt meg itt: a testet deréktól lefelé levetkőztette, és a templomi gyertyatartókkal gyalázta meg.

Robert Hammerton Kelley, a templom akkori dékánja a bűntény után úgy nyilatkozott:

A helyszín egyszerre volt rituális és sátáni.

Bár a rendőrök találtak DNS-mintát a helyszínen, és egy tenyérlenyomatot is rögzítettek az egyik gyertyán, az 1970-es évek technológiája tehetetlen volt. Az ügy aktája évtizedekre a fiók mélyére került, miközben a gyilkos szabadon járt-kelt.

A maszk lehull: a „megmentő” volt a szörnyeteg

A fordulat végül több mint negyven évvel később, 2018-ban jött el. A modern törvényszéki technika segítségével a nyomozók újraelemezték a konzervált bizonyítékokat, és a DNS-minta végül kidobta a nevet: Stephen Blake Crawford.

A döbbenet erejét fokozta, hogy Crawford nem egy ismeretlen ragadozó volt, hanem éppen az a biztonsági őr, aki annak idején „megtalálta” a holttestet, és értesítette a rendőrséget. Crawford korábban rendőrként is dolgozott, és bár később lebukott egy lopási ügyben – ahol többek között egy emberi koponyát is találtak nála –, a gyilkossággal sosem gyanúsították meg komolyan.

Az utolsó lövés

Amikor a seriffhelyettesek megérkeztek Crawford San José-i lakásához a házkutatási paranccsal, a férfi még válaszolt nekik a zárt ajtón keresztül. Ám amint a rendőrök beléptek, látták, hogy fegyver van a kezében. A nyomozók hátráltak, majd pillanatokkal később egyetlen lövés dördült: a férfi öngyilkos lett, mielőtt bilincs kattanhatott volna a csuklóján –írja a People

Arlis Perry családja negyven évig várt az igazságra. A lány nővére, Karen Barnes csak annyit mondott, amikor megtudták a hírt:

Ennyi év után... épp ideje volt már.

 

 

