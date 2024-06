Döbbenetes vandalizmus – elfogták a férfit, aki brutális pusztítást végzett Óbudán

Mi arra jártunk. Valami vandálok jártak ott, mert a virágágyásokból is kidobáltak vagy 40 db elültetett virágot, a kis fák is ketté törve, az összes Fidesz plakát ledobálva. Kint voltak a rendőrök is. Ha valakinek problémája van, miért a természeten tölti ki a bosszúját? Reméljük vannak kamerák és elkapják őket!