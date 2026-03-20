Hűvös lesz az idei tavasz - jön az eső és havazhat is

Van, aki télikabátban, mások egy szál pólóban sétálnak a fővárosban, attól függően, ki mennyire forróvérű. A tavasz beköszöntött, a nap-éj egyenlőségen is túl vagyunk, joggal várhatnák a budapestiek a jobb időt főleg, hogy Sándor, József, és Benedek is egymás után köszönnek be a napokban.

A Fővárosi Állat- és Növénykert területén számos hóvirág szőnyeget láthatunk. A tavaszias hűvös idő nem befolyásolta a növények életét.

A 20 fokos tavaszra még várni kell

a köpönyeg.hu szakértője szerint, sőt Krausz Miklós azt mondja, még havazhat is néhány nap múlva, vagyis a tavaszias hűvös idő még a mindennapjaink része lesz egy darabig.



Marad a tavaszias hűvös idő



Az elmúlt napokban sokat esett a hőmérséklet a korábbiakhoz képest, pedig már azt hittük, eltehetjük a meleg kabátokat és előszedhetjük a nyári holmikat. Nem csak a fürdőruhát hagyhatjuk még a fiók alján, de a sál is maradjon készenlétben, figyelmeztet a köpönyeg.hu időjárási szakértője.

Az előrejelzések szerint az idő továbbra is hűvös marad, hiszen egy anticiklon befolyásolja Magyarország időjárását a napokban. Nem igazán változik mostanában a hőmérséklet, még várni kell arra a 20 fok feletti tavaszra, amiről legtöbben azt hiszik, hogy az a normális. Pedig most igazi klasszikusnak mondható az időjárás.

- mondta Krausz Miklós.



Jön a hó

Krausz Miklós igazán nem riogatni akar, de a felmelegedés szerinte nem csak, hogy korai, de egyenesen az ellenkezője fog történni.

A következő napokban is hasonló lesz a hőmérséklet, azaz 10 fok körüli, vagyis normális tavaszi idő lesz. A meglepetés március 27-e körül érkezik, amikor egy hidegfront annyira lehűti a levegőt, hogy esni fog napokig. A magasabban fekvő területeken pedig havazás várható.

A szakértő szerint április elseje után visszatér a mostanihoz hasonló időjárás, a várva várt 20 fok csak néhány nappal később lesz érezhető.