Hűvös lesz az idei tavasz - jön az eső és havazhat is

Na nem mindenhol, de a magasabban fekvő tájakon havazás is előfordulhat március 27. körül, eső azonban sok helyen lehet. Vagyis, még egy darabig marad a tavaszias hűvös idő.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.03.20. 15:15
tavaszi időjárás március hűvös

Van, aki télikabátban, mások egy szál pólóban sétálnak a fővárosban, attól függően, ki mennyire forróvérű. A tavasz beköszöntött, a nap-éj egyenlőségen is túl vagyunk, joggal várhatnák a budapestiek a jobb időt főleg, hogy Sándor, József, és Benedek is egymás után köszönnek be a napokban. 

A tavaszias hűvös idő nem befolyásolta a növények életét.
A Fővárosi Állat- és Növénykert területén számos hóvirág szőnyeget láthatunk. A tavaszias hűvös idő nem befolyásolta a növények életét.
A 20 fokos tavaszra még várni kell 

a köpönyeg.hu szakértője szerint, sőt Krausz Miklós azt mondja, még havazhat is néhány nap múlva, vagyis a tavaszias hűvös idő még a mindennapjaink része lesz egy darabig.


Marad a tavaszias hűvös idő


Az elmúlt napokban sokat esett a hőmérséklet a korábbiakhoz képest, pedig már azt hittük, eltehetjük a meleg kabátokat és előszedhetjük a nyári holmikat. Nem csak a fürdőruhát hagyhatjuk még a fiók alján, de a sál is maradjon készenlétben, figyelmeztet a köpönyeg.hu időjárási szakértője.

Az előrejelzések szerint az idő továbbra is hűvös marad, hiszen egy anticiklon befolyásolja Magyarország időjárását a napokban. Nem igazán változik mostanában a hőmérséklet, még várni kell arra a 20 fok feletti tavaszra, amiről legtöbben azt hiszik, hogy az a normális. Pedig most igazi klasszikusnak mondható az időjárás.

- mondta Krausz Miklós.
 

Jön a hó

Krausz Miklós igazán nem riogatni akar, de a felmelegedés szerinte nem csak, hogy korai, de egyenesen az ellenkezője fog történni.

A következő napokban is hasonló lesz a hőmérséklet, azaz 10 fok körüli, vagyis normális tavaszi idő lesz. A meglepetés március 27-e körül érkezik, amikor egy hidegfront annyira lehűti a levegőt, hogy esni fog napokig. A magasabban fekvő területeken pedig havazás várható.

A szakértő szerint április elseje után visszatér a mostanihoz hasonló időjárás, a várva várt 20 fok csak néhány nappal később lesz érezhető.

Volt már + 20 fok és - 6 is

A rendelkezésre álló adatok szerint Magyarországon március környékén korábban előfordultak kiugró hőmérsékletek. Például tavaly március 6-án, Budapesten +20,3 Celsius fokot mértek, ami egy 105 éves rekord volt, míg hat éve március 23-án a Kékestetőn -6 Celsius fokig hűlt le a hőmérséklet, ami az adott napra vonatkozó minimum rekord volt. A mostani, 13 Celsius fokos március 20-ai hőmérséklet tehát inkább a szokásos tavaszi időjáráshoz igazodik, nem számít extrémnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu