Micsoda bulik voltak: színek, minták, forradalom, így szórakoztunk a 60-as években – Retró galéria

A hatvanas évektől egészen a nyolcvanas évekig a fiatalok nemcsak a zenében, hanem az öltözködésben is forradalmat indítottak. Ez az időszak a szabadság, a lázadás és az önkifejezés korszaka volt, amely a divatban is látványosan megjelent. A diszkóbulik világa különösen izgalmas képet festett: vibráló színek, merész minták és olyan szettek uralták a táncparkettet, amelyek ma is inspirációként szolgálnak. Retró képeken mutatjuk a múlt fiatalságát.

Retró divat, így hódított a miniszoknya és a rock and roll! Színek, minták, forradalom: a hatvanas évek ikonikus divatja! (Fortepan / Erky-Nagy Tibor 1970)

Retró képeken a diszkó – így szórakoztak rég!

A korszak elején a miniszoknya volt az egyik meghatározó darab, élénk színű harisnyákkal és térdig érő csizmákkal. Később azonban megjelentek a diszkókorszak ikonikus elemei is: trapéznadrágok, csillogó anyagok, flitterek és testhez simuló ruhák. A lányok bátran kísérleteztek geometrikus mintákkal, fényes textilekkel és feltűnő szabásokkal, míg a fiúk szűk nadrágokban, garbókban, majd később nyitott galléros ingekben és színes zakókban léptek a táncparkettre. Az egyediség egyre fontosabbá vált, a fiatalok pedig tudatosan szakítottak a korábbi generációk visszafogott stílusával.

A bulik hangulatát is változatos zenei világ határozta meg: a rock and rollt és beatet fokozatosan felváltotta a diszkó és a pop. A tánc közben a ruhák mozgása kulcsszerepet kapott – a rojtos szoknyák, a bő szárú nadrágok és a könnyed, sokszor fényes anyagok mind hozzájárultak a látványhoz. A kiegészítők sem maradtak háttérben: vastag keretes napszemüvegek, nagy fülbevalók, feltűnő övek és csillogó ékszerek tették teljessé az összképet.

A fiúk sem maradtak le a stílusversenyben. A gondosan belőtt frizurákat később lazább, mégis karakteres hajviseletek váltották fel, miközben a mintás ingek, színes zakók és merész szabások azt sugallták: a megjelenés legalább olyan fontos, mint a tánctudás. A divat ekkorra már egyértelműen az önkifejezés egyik legerősebb eszközévé vált.

Ez a három évtized máig ikonikus. A mai retró hullám újra és újra visszahozza a 60-as, 70-es és 80-as évek stílusát, bizonyítva, hogy ezek a vagány, sokszor csillogó szettek sosem mennek ki igazán a divatból. A régi fotókat nézve pedig könnyű elképzelni, milyen lehetett egy-egy diszkóest: felszabadult hangulat, lüktető zene, tánc és egy generáció, amely merte megélni a szabadságot – és közben elképesztően jól is nézett ki.