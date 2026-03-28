Sokkoló időutazás: így éltek Budapest ikonikus lakótelepein régen – Galéria

Sokkoló időutazásra invitálunk a múltba, ahol a Havanna és a Lakatos úti lakótelep egy teljesen más arcát mutatja. A frissen előkerült retró fotók döbbenetes részletességgel örökítik meg a panelek közötti kemény hétköznapokat és a korszak nyers valóságát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.28. 20:00
retró játék retró élmény retró stílus

A Havanna utcai lakótelep a XVIII. kerület tipikus panel övezete, ahol a múlt és a városi hétköznapok nosztalgikus keveréke elevenedik meg. Az 1970-es és 1980-as évek építészeti stílusa jól látszik a jellegzetes szürke panelházakban, a kockaformájú erkélyekben és az egyszerű, de praktikus lakóegységekben. Sétálva a telep utcáin, az ember szinte hallja a régi idők zaját: gyerekek bicikliznek a parkolók között, a társasházak előtti kis zöldövezetekben szomszédok beszélgetnek, miközben a régi lámpaoszlopok fénye este nosztalgikus retró hangulatot kölcsönöz a környéknek.

retró
Retró lakótelep: az építés alatt álló Havanna utca 1-13. számú panelház. 1979 (Forrás: Fortepan / FŐFOTÓ)

Retró hangulat a XVIII. kerület lakótelepein

A fotók között öreg játszóterek tűnnek fel, ahol a gyerekek kopott hintákon és csúszdákon játszottak, gyakran a panelházak árnyékában. Az épületek folyosói tele voltak csengőkkel, biciklikkel és időnként egy-egy száradó ruhával, ami azt bizonyítja, hogy a közösségi élet itt mindig is a mindennapok szerves része volt. De a fényképek nemcsak a panelek szürke falait és kockaerkélyeit mutatják. Megpillanthatjuk a lakótelep lakóit is: az utcán beszélgető szomszédokat, az iskolába kísért gyerekeket, vagy egyszerűen csak a friss levegőn pihenő családokat. A fotók egy olyan világot tárnak elénk, amely egyszerre volt kemény és barátságos, rideg és közösségi. 

A Havanna utcai telepen kívül a XVIII. kerület más lakótelepei is a retró életstílus lenyomatai. Ilyen például a Lakatos úti lakótelep. A panel rengetegekben visszaköszön az a jellegzetes panelhangulat: a játszóterek, parkolók, apró zöld foltok és hosszú lépcsőházak mind a 70–80-as évek városi életét idézik, ahol a szomszédok ismerték egymást, és az utcák éltek.

Érdekes kontrasztot alkotnak a régi fényképek és a mai lakótelepek. A modern lakótelepek rendezettebbek, a játszóterek és közterek karbantartottak, de a fotókon visszaköszönő lélek, az apró hétköznapi történések nyers valósága nosztalgikus, szinte szociológiai értékű dokumentumként maradt meg. Azok számára, akik itt nőttek fel, a régi képek azonnal felidézik a gyerekkori emlékeket: a betonfalak közti labdajátékokat, a rohangáló gyerekcsapatokat.

A retró fotók tehát nemcsak a retró lakótelep múltját idézik, hanem rámutatnak arra is, mennyit változott a város arculata. Felismernéd-e a mai Havannát, ha ezekután sétálnál végig a panelek között? 

Lakótelepek a XVIII. kerületben - Havanna és társai

