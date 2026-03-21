Orbán Viktor: Az ukrán hitelt megvétóztuk, a vad bárányok hazatérhetnek

Mint az ismert, Orbán Viktor csütörtökön a brüsszeli EU-csúcson vett részt. A miniszterelnök korábban kijelentette, ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz. A kormányfő tartotta magát ehhez, így megvétózta az ukrán hitelt.

A miniszterelnök a közösségi oldalán most egy különleges videót közölt, amiben bemutatta, hogy milyen volt a brüsszeli út a kulisszák mögött.

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.