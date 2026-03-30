„Na szia, mentő!” – megható történet a szlogen mögött

A „Na szia, mentő!” egy program alapja lett az Országos Mentőszolgálatnál. Az édesanya rosszul lett, a mentő vitte el, Renáta pedig roppant büszke a kisfiára, ugyanis a kicsi mentette meg az életét. A hot!-nak az anyuka elmesélte, hogy vannak most, hónapokkal a drámai események után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 15:15
Medárd, a négyéves kisfiú nem tudta felébreszteni cukorbeteg édesanyját. A gyerek felismerte a bajt, és segítséget hívott. A telefonbeszélgetést az Országos Mentőszolgálat hozta nyilvánosságra, azóta erre program is épült. A történet egyszerre volt bájos és megrendítő, a részletekről a hot! magazinnak az édesanya mesélt. 

A kedves "Na szia, mentő!" szlogen mögött drámai történet van  Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Csak arra emlékszem, hogy a mentősök elvisznek. Van emlék, hogy Medi beszél valakivel, de kimaradtak az események. Hajnalban lettem rosszul a cukorbetegségem miatt, átaludtam a rohamot. Vannak fokozatok: nálam ez úgy kezdődik, hogy zavartabb vagyok, elkezdek izzadni, remegni, mintha epilepsziás rohamom lenne. Ha nem vagyok magamnál, az már a hangokból kiderül. Ő ezekre a hangokra jött át a szobámba. Sajnos nem ez volt az első alkalom, ő pedig hallotta, hogy baj van. Ilyen esetben a cukros víz vagy a banán segít, ha még le bírom nyelni. Amikor a mentősök stabilizáltak, láttam, hogy a kisfiam a kis műanyag késével banánt karikázott fel a vágódeszkán. Később mesélte, hogy próbált adni nekem, de nem tudott, mert már nagyon rosszul voltam

– emlékszik vissza a kisfiú mamája, Renáta.

A program azt tanítja a gyermekeknek, hogy soha nem vagyunk egyedül, és a segítség mindig megérkezik Fotó: Kovács Márton / hot! magazin

Sokan felismerik, kedvesek vele

A kisfiú gyakorlatilag megmentette az anyukája életét, a történetet pedig felkapta a média.

Elmondtam neki, hogy mennyire szeretem, és hogy mindenki büszke rá. Ő azt érzékeli, hogy sokan felismerik, kedvesek vele. Kapott ajándékba sok játékot; az tűnt fel neki, hogy mennyire szeretik az emberek. Sok meghívást is kaptunk, de nem mentünk el mindenhova, hogy ne fáradjon el annyira. Mégiscsak egy gyerek. Az eset nyáron történt, a kisfiam, akkor négyéves volt, időközben ötéves lett. Az OMSZ decemberben tette ki a hangfelvételt, senki nem gondolta, hogy ez „ekkorát szól” majd

– mesélte meghatottan az édesanya.

A mentőkre mindig lehet számítani 

A program lényege, hogy a gyerekek szóljanak, ha baj van, a felnőttek segítenek, a mentők életet mentenek. A „Na szia, mentő!” felirat lett a mentőautókon, és színezőfüzet is készült belőle.

Ez nagyon megtisztelő. Részben a gyereken múlik ilyenkor egy ember élete, másrészt a szülőn is, hogy milyen nevelést adott. Ha a gyermek nem érintett vagy nem ilyen közegben nevelkedik, nincs beteg családtag, akkor nincs rászorulva arra, hogy ezeket megtanulja

– adott tanácsot mindenkinek az édesanya.

Büszke anyuka és hős kisfia Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, mit tegyenek vészhelyzetben. Így van ezzel Renáta is, aki adminisztrátor egy kórházban. Ha minden jól alakul, az OMSZ-hez megy dolgozni. 

Vőlegényem van, már hárman élünk együtt. Amikor az eset történt, Medivel ketten laktunk Budapesten, utána költöztünk a páromhoz Győrbe. A fiamnak óvodát kellett váltania. Eléggé edzett gyermek, öt év alatt több helyen is laktunk, már elég jól viseli. Remélem, most stabilizálódik a helyzet; ennyi költözés egy felnőttet is megvisel, a gyerek pedig az állandóságot keresik. Azon vagyok, hogy otthont teremtsek neki 

– fejezte be a történetüket Renáta.

Magyarországon a cukorbetegség sajnos népbetegségnek számít, több mint egymillió embert érint, a kis hős története pedig a Kalap Jakab gyerekzenekart is megihlette.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
