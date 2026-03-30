„Na szia, mentő!” – megható történet a szlogen mögött

Medárd, a négyéves kisfiú nem tudta felébreszteni cukorbeteg édesanyját. A gyerek felismerte a bajt, és segítséget hívott. A telefonbeszélgetést az Országos Mentőszolgálat hozta nyilvánosságra, azóta erre program is épült. A történet egyszerre volt bájos és megrendítő, a részletekről a hot! magazinnak az édesanya mesélt.

A kedves "Na szia, mentő!" szlogen mögött drámai történet van Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Csak arra emlékszem, hogy a mentősök elvisznek. Van emlék, hogy Medi beszél valakivel, de kimaradtak az események. Hajnalban lettem rosszul a cukorbetegségem miatt, átaludtam a rohamot. Vannak fokozatok: nálam ez úgy kezdődik, hogy zavartabb vagyok, elkezdek izzadni, remegni, mintha epilepsziás rohamom lenne. Ha nem vagyok magamnál, az már a hangokból kiderül. Ő ezekre a hangokra jött át a szobámba. Sajnos nem ez volt az első alkalom, ő pedig hallotta, hogy baj van. Ilyen esetben a cukros víz vagy a banán segít, ha még le bírom nyelni. Amikor a mentősök stabilizáltak, láttam, hogy a kisfiam a kis műanyag késével banánt karikázott fel a vágódeszkán. Később mesélte, hogy próbált adni nekem, de nem tudott, mert már nagyon rosszul voltam

– emlékszik vissza a kisfiú mamája, Renáta.

A program azt tanítja a gyermekeknek, hogy soha nem vagyunk egyedül , és a segítség mindig megérkezik Fotó: Kovács Márton / hot! magazin

Sokan felismerik, kedvesek vele

A kisfiú gyakorlatilag megmentette az anyukája életét, a történetet pedig felkapta a média.

Elmondtam neki, hogy mennyire szeretem, és hogy mindenki büszke rá. Ő azt érzékeli, hogy sokan felismerik, kedvesek vele. Kapott ajándékba sok játékot; az tűnt fel neki, hogy mennyire szeretik az emberek. Sok meghívást is kaptunk, de nem mentünk el mindenhova, hogy ne fáradjon el annyira. Mégiscsak egy gyerek. Az eset nyáron történt, a kisfiam, akkor négyéves volt, időközben ötéves lett. Az OMSZ decemberben tette ki a hangfelvételt, senki nem gondolta, hogy ez „ekkorát szól” majd

– mesélte meghatottan az édesanya.

A mentőkre mindig lehet számítani

A program lényege, hogy a gyerekek szóljanak, ha baj van, a felnőttek segítenek, a mentők életet mentenek. A „Na szia, mentő!” felirat lett a mentőautókon, és színezőfüzet is készült belőle.

Ez nagyon megtisztelő. Részben a gyereken múlik ilyenkor egy ember élete, másrészt a szülőn is, hogy milyen nevelést adott. Ha a gyermek nem érintett vagy nem ilyen közegben nevelkedik, nincs beteg családtag, akkor nincs rászorulva arra, hogy ezeket megtanulja

– adott tanácsot mindenkinek az édesanya.