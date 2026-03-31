Megtelt a tér haza- és békeszeretet sugárzó, Orbán Viktor beszédét hallgató emberekkel Ócsán – Galéria

A Pro Filii 100 millió forinttal támogatta Magyarország egyetlen gyermekhospice házának megépülését

Megrendítő, mégis felemelő eseményen mutatták be a Tábitha Ház új épületét, amely a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik számára nyújt majd szeretetteljes, méltó környezetet életük legnehezebb időszakában. A Pro Filii Alapítvány 100 millió forintos támogatása egy példátlan összefogás részeként segítette létrejönni azt a helyet, ahol az élet utolsó pillanatai is méltóságban telhetnek.