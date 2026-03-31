Orbán Viktor Ócsán: becsüljük meg, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országa

Tovább folytatódik az országjárás, melynek részeként Orbán Viktor húsvét előtt újabb nagygyűléseket tart. Hétfőn Szolnokon láthatták a szavazók, ma Ócsán mond beszédet, a szerdán Szentesre, csütörtökön pedig Szombathelyre látogat majd el.

A március 15-i Békemenet, valamint az országjárás eddigi állomásai alapján a kormánypártok mozgósítása sikeres, mindenhol tömegek várják a miniszterelnököt és a többi felszólalót. Ezzel szemben a Tisza Párt problémákkal küzd, mivel a hivatalos adatok szerint a nemzeti ünnepen tartott rendezvényükön kevesebben vettek részt, mint a Békemeneten, valamint Magyar Péter országjárásán is kínosan alacsony a részvétel.

Orbán Viktor megérkezett Ócsára, beszédet mond a miniszterelnök

Orbán Viktor beszéde eléjén köszöntötte a jelen lévőket.

– közölte a miniszterelnök, hatalmas ováció közepette.

A kormányfő azzal indította beszédét, hogy választás előtt állunk, ezért meg kell beszélni pár dolgot. Elsőként a tiszásokhoz szólt, arra kérve őket: szavazzanak inkább a Fideszre! Majd némi humorral fogalmazva azokhoz szólt, akik még „nem tudják, hogy a bal vagy jobb lábukra álljanak”, vagyis a bizonytalanokhoz. Álljanak a jobb lábukra, az sokkal jobb, mintha bal lábbal kelnének fel április 12-én.

Orbán Viktor az elmúlt négy évről azt mondta: leginkább az igazságtalan szó illik erre a négy évre, mert olyan bajokat kellett kivédeni, amiket nem mi okoztunk. Utalva a háborúra, amely blokkolta, és most is blokkolja most az európai gazdaságot.

Ha nem a háború árnyékában kellett volna dolgoznunk az elmúlt négy évben, kétszer-háromszor gyorsabban haladhattunk volna!

Majd hangsúlyozta a kormány egyik legnagyobb eredményét:

Becsüljük meg, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országa!

Nyomatékosította: nem fogadjuk el a migrációs paktumot, mert több ezer migránst akarnak a nyakunba ültetni. Mi döntjük el, kivel élünk együtt, és ilyen döntést nem hozhat helyettünk senki!

Sikerült megőrizni a munkaalapú gazdaságot

Majd így folytatta a kormányfő: sikerült megőrizni a munkaalapú gazdaságot. Emlékeztetett: 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott, ma 4 millió 700 ezer. A következő Fidesz-KDNP-ciklus végére ez a szám 5 millió lesz. Emellett a munka becsületét is sikerült helyre állítani.