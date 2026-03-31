Orbán Viktor Ócsán: becsüljük meg, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országa
A miniszterelnök is színpadra állt az országjáráson. Mutatjuk, miről beszélt Orbán Viktor Ócsán.
Tovább folytatódik az országjárás, melynek részeként Orbán Viktor húsvét előtt újabb nagygyűléseket tart. Hétfőn Szolnokon láthatták a szavazók, ma Ócsán mond beszédet, a szerdán Szentesre, csütörtökön pedig Szombathelyre látogat majd el.
A március 15-i Békemenet, valamint az országjárás eddigi állomásai alapján a kormánypártok mozgósítása sikeres, mindenhol tömegek várják a miniszterelnököt és a többi felszólalót. Ezzel szemben a Tisza Párt problémákkal küzd, mivel a hivatalos adatok szerint a nemzeti ünnepen tartott rendezvényükön kevesebben vettek részt, mint a Békemeneten, valamint Magyar Péter országjárásán is kínosan alacsony a részvétel.
Orbán Viktor megérkezett Ócsára, beszédet mond a miniszterelnök
Orbán Viktor beszéde eléjén köszöntötte a jelen lévőket.
– közölte a miniszterelnök, hatalmas ováció közepette.
A kormányfő azzal indította beszédét, hogy választás előtt állunk, ezért meg kell beszélni pár dolgot. Elsőként a tiszásokhoz szólt, arra kérve őket: szavazzanak inkább a Fideszre! Majd némi humorral fogalmazva azokhoz szólt, akik még „nem tudják, hogy a bal vagy jobb lábukra álljanak”, vagyis a bizonytalanokhoz. Álljanak a jobb lábukra, az sokkal jobb, mintha bal lábbal kelnének fel április 12-én.
Orbán Viktor az elmúlt négy évről azt mondta: leginkább az igazságtalan szó illik erre a négy évre, mert olyan bajokat kellett kivédeni, amiket nem mi okoztunk. Utalva a háborúra, amely blokkolta, és most is blokkolja most az európai gazdaságot.
Ha nem a háború árnyékában kellett volna dolgoznunk az elmúlt négy évben, kétszer-háromszor gyorsabban haladhattunk volna!
Majd hangsúlyozta a kormány egyik legnagyobb eredményét:
Becsüljük meg, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országa!
Nyomatékosította: nem fogadjuk el a migrációs paktumot, mert több ezer migránst akarnak a nyakunba ültetni. Mi döntjük el, kivel élünk együtt, és ilyen döntést nem hozhat helyettünk senki!
Sikerült megőrizni a munkaalapú gazdaságot
Majd így folytatta a kormányfő: sikerült megőrizni a munkaalapú gazdaságot. Emlékeztetett: 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott, ma 4 millió 700 ezer. A következő Fidesz-KDNP-ciklus végére ez a szám 5 millió lesz. Emellett a munka becsületét is sikerült helyre állítani.
A családok megerősítése a legfontosabb
Orbán Viktor ezt követően kifejtette, a családok megerősítése a legfontosabb. „Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek nincs jövő. Ezért azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállaltak, életük végéig nem fizetnek adót. Mindezt úgy, hogy a háború 10 milliárd forintot vett ki a zsebünkből” – közölte a miniszterelnök.
A kormány ilyen körülmények között adták vissza a 13. havi, és elkezdték visszavezetni a 14. havi nyugdíjat. A fiataloknak pedig létrehozták az otthonteremtési programot. Európában így legkönnyebben a magyar fiatalok tudnak otthonhoz jutni.
Ehhez az kellett, hogy kimaradjunk a háborúból, és hogy ellenálljunk Brüsszelnek, hogy adjuk oda a pénzünket Ukrajnának – hangsúlyozta.
„A magyarok pénze jobb helyen van Ócsán, mint Donyeckben” – jegyezte meg Orbán Viktor.
Emlékeztetett: a háború kitörésekor segítettük az ukrán menekülteket, de senki nem kérheti, hogy úgy segítsünk, hogy azzal tönkre tesszük magunkat.
Nem küldünk embert, nem küldünk fegyvert és nem küldünk pénzt sem!
Az áprilisi választás mindannyiunk pénzéről szól
Orbán Viktor nyomatékosította: az április 12-ei választás alapvetően a pénzről, mindannyiunk pénzéről szól. A miniszterelnök pontokba szedte a veszélyeket
- Veszély a háborún keresztül, a hiteleken keresztül. Ezeket a hiteleket még az unokáink is fizethetik! Adósrabszolgaságba szorítanak, ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul.
- Leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Zelenszkij olajblokádja épp erről szól. A rezsi ma éves átlagban 250 ezer forintba kerül. A cseheknél ez egymillió, a lengyeleknél 900 ezer. Itthon is ilyen összegekkel kell számolni az olcsó orosz energia nélkül.
- Az elmúlt 16 évben a bankoktól, energiacégektől és nagy láncoktól összesen 15 ezer milliárd forintot vett el a nemzeti kormány, amit mind a magyarok támogatására fordított – nyugdíjra, otthonteremtésre, adókedvezményre. Egy Ukrajna- és Brüsszelpárti kormány ezt nem tenné meg, azaz ezt az összeget is kihúznák a magyarok zsebéből.
A veszélyek korában minden, amit kritikaként hoznak fel ellenünk, azok mellettünk szóló érvek
Meglepő igazságra mutatott rá a kormányfő. „A veszélyek korában minden, amit kritikaként hoznak fel ellenünk, azok mellettünk szóló érvek” – hangsúlyozta Orbán Viktor, akinek szavait a Bors idézte. A kormányfő kiemelte: most tapasztalatra, határozottságra, tiszta fejre, hidegvérre, biztos kézre van szükség, stabilitásra. Kijelentette: „Ez most nem a kockáztatás, nem a változtatás, nem a kalandorság ideje!”
Orbán Viktor: Győzni fogunk!
A miniszterelnök azt mondta, felszántották az országot, és ezt tovább folytatják. Elérték, hogy mindenhol sokkal többen vannak mint a tiszások, akik a digitális térben rárontanak az emberre. Orbán Viktor a kormánnyal szimpatizálók kapcsán nyomatékosította: így lett csendes többségből hangos többség.
A kormányfő kijelentette: győzni fogunk! Úgy fogalmazott, az emberek jobban hallgatnak a szomszédokra, mint a politikusokra. Ezért mindenkit arra kért, beszéljen a szomszédjával. Csatlakozzanak a győztesekhez, szavazzanak a Fideszre! A kormányfő ócsai beszéde végén köszönetet mondott a jelenlevőknek az eddigi támogatásért.
Itt nézheted vissza Orbán Viktor ócsai beszédét:
Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, az eddigi helyszíneken rengetegen hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A miniszterelnök nagypéntekig az alábbi helyszíneken tart még nagygyűlést:
- Szerda 19 óra: Szentes
- Csütörtök 19 óra: Szombathely
