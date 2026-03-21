Ezek az autók nem keserítik meg az életed!

Autóvásárlás előtt mindenki azt kérdezi: „Ugye nem kell majd havonta szervizbe hordanom?” A válaszért szerencsére már bőven van hova bizalommal fordulniuk az autósoknak. Az adatelemzésre, illetve vásárlói tájékoztatásra szakosodott vállalat, a J.D. Power is egyike ezeknek. Nem véletlenül, hiszen immár 37. alkalommal tették közzé a szakmai körökben mérvadónak számító rangsorukat a legmegbízhatóbb autók tekintetében.

Így derül ki, hogy melyek a legmegbízhatóbb autókat gyártó márkák

A J.D. Power módszere egyszerű, de kegyetlenül valós képet tükröz:

több tízezer autótulajdonos véleményét kérdezik meg.

Olyanokét, akik már három éve közlekednek aktuális járgányukkal, így aztán a lehető legpontosabb rálátással rendelkeznek az adott típusra. Az így begyűjtött információkból a J.D. Power megszámolja a hibákat, ez adja meg az úgynevezett PP100 mutatót, ami minél kisebb értéket ad ki, annál boldogabb a kocsi tulaja.

A szoftver az új ellenség A 2026-os adatokból tisztán látszik: már nem a motor esik ki az autókból, hanem inkább a kijelzők „bolondulnak meg”. Az okostelefon-tükrözés és a döcögős menürendszerek okozzák a legtöbb bosszúságot. Érdekesség, hogy a hagyományos hibridek, mint a Prius vagy a Corolla sokkal jobban vizsgáztak, mint a bonyolult tölthető hibridek, amik idén a hibalista élén végeztek.

A rangsor királyai

A japánok megint megcsinálták: a Lexus zsinórban harmadszor lett az abszolút győztes, de a Toyota is ott lohol a nyomában. A tömeggyártók között a Buick okozott meglepetést az első helyével, míg a Mazda hatalmasat ugrott előre a megbízhatósági ranglétrán. A lista végén viszont olyan nevek kullognak, mint az Audi vagy a Land Rover – úgy tűnik, a luxus nem mindig jelent gondtalan kocsikázást.

Íme a J.D. Power 2026-os felmérése alapján a kategóriájukban legmegbízhatóbbnak választott top 5 modell: