Ezek az autók nem keserítik meg az életed!
Harminchét éve várják rettegve az autógyártók a pillanatot, amikor a J.D. Power közzéteszi éves megbízhatósági jelentését. Az idei rangsor nemcsak a technológiai bakikra világított rá, hanem alaposan átrendezte az erőviszonyokat is a legmegbízhatóbb autók versenyében. Vannak azonban kikezdhetetlen márkák.
Autóvásárlás előtt mindenki azt kérdezi: „Ugye nem kell majd havonta szervizbe hordanom?” A válaszért szerencsére már bőven van hova bizalommal fordulniuk az autósoknak. Az adatelemzésre, illetve vásárlói tájékoztatásra szakosodott vállalat, a J.D. Power is egyike ezeknek. Nem véletlenül, hiszen immár 37. alkalommal tették közzé a szakmai körökben mérvadónak számító rangsorukat a legmegbízhatóbb autók tekintetében.
Így derül ki, hogy melyek a legmegbízhatóbb autókat gyártó márkák
A J.D. Power módszere egyszerű, de kegyetlenül valós képet tükröz:
több tízezer autótulajdonos véleményét kérdezik meg.
Olyanokét, akik már három éve közlekednek aktuális járgányukkal, így aztán a lehető legpontosabb rálátással rendelkeznek az adott típusra. Az így begyűjtött információkból a J.D. Power megszámolja a hibákat, ez adja meg az úgynevezett PP100 mutatót, ami minél kisebb értéket ad ki, annál boldogabb a kocsi tulaja.
A szoftver az új ellenség
A 2026-os adatokból tisztán látszik: már nem a motor esik ki az autókból, hanem inkább a kijelzők „bolondulnak meg”. Az okostelefon-tükrözés és a döcögős menürendszerek okozzák a legtöbb bosszúságot. Érdekesség, hogy a hagyományos hibridek, mint a Prius vagy a Corolla sokkal jobban vizsgáztak, mint a bonyolult tölthető hibridek, amik idén a hibalista élén végeztek.
A rangsor királyai
A japánok megint megcsinálták: a Lexus zsinórban harmadszor lett az abszolút győztes, de a Toyota is ott lohol a nyomában. A tömeggyártók között a Buick okozott meglepetést az első helyével, míg a Mazda hatalmasat ugrott előre a megbízhatósági ranglétrán. A lista végén viszont olyan nevek kullognak, mint az Audi vagy a Land Rover – úgy tűnik, a luxus nem mindig jelent gondtalan kocsikázást.
Íme a J.D. Power 2026-os felmérése alapján a kategóriájukban legmegbízhatóbbnak választott top 5 modell:
- Lexus IS - A legkevesebb hiba az összes vizsgált modell közül.
- Toyota Corolla - Kompakt kategória győztese.
- Toyota Camry - Középkategória győztese.
- BMW X4 - Prémium kompakt SUV kategória győztese.
Vajon mi, magyarok jól választunk?
A hazai eladási listákat nézve úgy tűnik, van érzékünk a tartóssághoz. A Toyota nálunk is az egyik legnépszerűbb márka, de az eladási statisztikák azt mutatják, hogy a magyar vásárlók tudatosan kerülik a kockázatot: a hazai piacon továbbra is a szívóbenzines és az öntöltő hibrid modellek fogynak a legjobban, pont azok, amik a nemzetközi felmérésekben is a legkevesebb hibajelzést villantották fel a műszerfalon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre