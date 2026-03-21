Ezek az autók nem keserítik meg az életed!

Harminchét éve várják rettegve az autógyártók a pillanatot, amikor a J.D. Power közzéteszi éves megbízhatósági jelentését. Az idei rangsor nemcsak a technológiai bakikra világított rá, hanem alaposan átrendezte az erőviszonyokat is a legmegbízhatóbb autók versenyében. Vannak azonban kikezdhetetlen márkák.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.03.21. 09:00
Autóvásárlás előtt mindenki azt kérdezi: „Ugye nem kell majd havonta szervizbe hordanom?” A válaszért szerencsére már bőven van hova bizalommal fordulniuk az autósoknak. Az adatelemzésre, illetve vásárlói tájékoztatásra szakosodott vállalat, a J.D. Power is egyike ezeknek. Nem véletlenül, hiszen immár 37. alkalommal tették közzé a szakmai körökben mérvadónak számító rangsorukat a legmegbízhatóbb autók tekintetében.

A J.D. Power rangsora szerint a Lexus vezeti most a legmegbízhatóbb autók listáját. Fotó: S. von Hoerst / Pexels

 

Így derül ki, hogy melyek a legmegbízhatóbb autókat gyártó márkák

A J.D. Power módszere egyszerű, de kegyetlenül valós képet tükröz: 

több tízezer autótulajdonos véleményét kérdezik meg.

Olyanokét, akik már három éve közlekednek aktuális járgányukkal, így aztán a lehető legpontosabb rálátással rendelkeznek az adott típusra. Az így begyűjtött információkból a J.D. Power megszámolja a hibákat, ez adja meg az úgynevezett PP100 mutatót, ami minél kisebb értéket ad ki, annál boldogabb a kocsi tulaja.

A szoftver az új ellenség

A 2026-os adatokból tisztán látszik: már nem a motor esik ki az autókból, hanem inkább a kijelzők „bolondulnak meg”. Az okostelefon-tükrözés és a döcögős menürendszerek okozzák a legtöbb bosszúságot. Érdekesség, hogy a hagyományos hibridek, mint a Prius vagy a Corolla sokkal jobban vizsgáztak, mint a bonyolult tölthető hibridek, amik idén a hibalista élén végeztek.

A rangsor királyai

A japánok megint megcsinálták: Lexus zsinórban harmadszor lett az abszolút győztes, de a Toyota is ott lohol a nyomában. A tömeggyártók között a Buick okozott meglepetést az első helyével, míg a Mazda hatalmasat ugrott előre a megbízhatósági ranglétrán. A lista végén viszont olyan nevek kullognak, mint az Audi vagy a Land Rover – úgy tűnik, a luxus nem mindig jelent gondtalan kocsikázást.

Íme a J.D. Power 2026-os felmérése alapján a kategóriájukban legmegbízhatóbbnak választott top 5 modell:

  1. Lexus IS - A legkevesebb hiba az összes vizsgált modell közül.
  2. Toyota Corolla - Kompakt kategória győztese.
  3. Toyota Camry - Középkategória győztese.
  4. BMW X4 - Prémium kompakt SUV kategória győztese.
A Toyota, pontosabban a Corolla, illetve a Camry a J.D. Powernél is ott van a legmegbízhatóbb autók krémjében. Fotó: Harem / Pexels

Vajon mi, magyarok jól választunk? 

A hazai eladási listákat nézve úgy tűnik, van érzékünk a tartóssághoz. A Toyota nálunk is az egyik legnépszerűbb márka, de az eladási statisztikák azt mutatják, hogy a magyar vásárlók tudatosan kerülik a kockázatot: a hazai piacon továbbra is a szívóbenzines és az öntöltő hibrid modellek fogynak a legjobban, pont azok, amik a nemzetközi felmérésekben is a legkevesebb hibajelzést villantották fel a műszerfalon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
