Fellendült az autóvásárlási kedv Magyarországon

Megérkeztek a legfrissebb adatok, melyek szerint hazánkban az idei első kilenc hónapban 95 946 új személyautó került forgalomba az idei ez pedig a tavalyi év azonos időszakához képest 7,7 százalékos növekedést mutat – jelentette a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE). Vagyis fellendült az autóvásárlási kedv.

2025-ben 7,7 százalékkal nőtt autóvásárlási kedv Magyarországon az előző év azonos időszakéhoz viszonyítva (Fotó: Pexels/Karolina Grabowska –Képünk illusztráció)

Emelkedett az elektromos kocsik iránti autóvásárlási kedv

Az autóvásárlási kedv az új autók piacán az elektromos autók iránti érdeklődés szintén emelkedett – az állami támogatási programnak és a folyamatosan szélesedő modellkínálatnak köszönhetően 2025-ben 8028 tisztán elektromos jármű került forgalomba.

25,9 százalékkal több autóbuszt helyeztek forgalomba idén, mint 2024 első kilenc hónapjában.

Ugyanakkor csökkent a nagy és a kis haszonjárművek iránti kereslet: előbbinél 12,2, utóbbinál 7,4 százalékos a visszaesésé az előző évhez képest.