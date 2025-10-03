RETRO RÁDIÓ

Fellendült az autóvásárlási kedv Magyarországon

2025. január és szeptember között 7,7 százalékkal több autót helyeztek forgalomba, mint az előző év azonos időszakában. Látványosan fellendült az autóvásárlási kedv.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.03. 12:39
autóvásárlás fellendülés 2025

Megérkeztek a legfrissebb adatok, melyek szerint hazánkban az idei első kilenc hónapban 95 946 új személyautó került forgalomba az idei ez pedig a tavalyi év azonos időszakához képest 7,7 százalékos növekedést mutat – jelentette a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE).  Vagyis fellendült az autóvásárlási kedv.

slusszkulcs, autó, autóvásárlás, autóvásárlási kedv
2025-ben 7,7 százalékkal nőtt autóvásárlási kedv Magyarországon az előző év azonos időszakéhoz viszonyítva (Fotó: Pexels/Karolina Grabowska –Képünk illusztráció)

Emelkedett az elektromos kocsik iránti autóvásárlási kedv

Az autóvásárlási kedv az új autók piacán az elektromos autók iránti érdeklődés szintén emelkedett – az állami támogatási programnak és a folyamatosan szélesedő modellkínálatnak köszönhetően 2025-ben 8028 tisztán elektromos jármű került forgalomba.

25,9 százalékkal több autóbuszt helyeztek forgalomba idén, mint 2024 első kilenc hónapjában.

Ugyanakkor csökkent a nagy és a kis haszonjárművek iránti kereslet: előbbinél 12,2, utóbbinál 7,4 százalékos a visszaesésé az előző évhez képest.

Magyarország autóipara továbbra is kiemelt szerepet játszik Európában. A BMW debreceni gyára az utolsó negyedévben kezdi meg a teljes értékű termelést, ami fontos mérföldkő az elektromos autógyártás hazai fejlődésében. Emellett az ország beszállítói ipara is bővül, különösen az elektromos komponensek területén – mutatott rá az értékelésében az MGE.

 

