Fellendült az autóvásárlási kedv Magyarországon

2025. január és szeptember között 7,7 százalékkal több autót helyeztek forgalomba, mint az előző év azonos időszakában. Látványosan fellendült az autóvásárlási kedv.
Megérkeztek a legfrissebb adatok, melyek szerint hazánkban az idei első kilenc hónapban 95 946 új személyautó került forgalomba az idei ez pedig a tavalyi év azonos időszakához képest 7,7 százalékos növekedést mutat – jelentette a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE). Vagyis fellendült az autóvásárlási kedv.
Az autóvásárlási kedv az új autók piacán az elektromos autók iránti érdeklődés szintén emelkedett – az állami támogatási programnak és a folyamatosan szélesedő modellkínálatnak köszönhetően 2025-ben 8028 tisztán elektromos jármű került forgalomba.
25,9 százalékkal több autóbuszt helyeztek forgalomba idén, mint 2024 első kilenc hónapjában.
Ugyanakkor csökkent a nagy és a kis haszonjárművek iránti kereslet: előbbinél 12,2, utóbbinál 7,4 százalékos a visszaesésé az előző évhez képest.
Magyarország autóipara továbbra is kiemelt szerepet játszik Európában. A BMW debreceni gyára az utolsó negyedévben kezdi meg a teljes értékű termelést, ami fontos mérföldkő az elektromos autógyártás hazai fejlődésében. Emellett az ország beszállítói ipara is bővül, különösen az elektromos komponensek területén – mutatott rá az értékelésében az MGE.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.