Lázár János: Aki felszívja a csíkot, az húzza el a csíkot!

A Tisza vezetőinek is üzent Lázár János az esztergomi színpadon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 18:38
Módosítva: 2026.03.25. 18:39
Lázár János építési és közlekedés miniszter a rendezvényen felidézte: Hernádi Ádám azért hívta Esztergomba, mert az a dolga, hogy amit a miniszterelnök megígér, azt ő meg is csinálja. Bejelentette, hogy

megcsinálják az M100-ast, összekötik az autópályával Esztergomot.

A miniszter köszöntötte azokat, akik a Tiszától jöttek, viszont arra kért mindenkit, hogy figyeljenek egymásra. Hozzátette: ha a tiszások meghallgatják őket, mind rájuk fognak szavazni.

A tárcavezető szerint Magyarország biztonságát elsősorban a háború veszélyezteti. Szerinte a legfontosabb, hogy április 12-én garantáljuk Magyarország biztonságát. Emlékeztetett: az utóbbi napokban kiderült, újabb veszély leselkedik a biztonságunkra. A közel-keleti háború hatására elindulhatnak a migránsok Magyarország felé. Magyarország ma azért biztonságos, mert migránsmentes – tette hozzá.

A választások tétjéről szólva kifejtette, a magyarok pénzéről is szó van. Mint mondta, óriási kockázat lenne Magyar Pétert a kormányhoz engedni, a változás most nagyon veszélyes.

Ami a Fidesznél nincs, de a Tiszánál van, az a drog

– jegyezte meg Lázár János. Közölte: aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot.

Fotó: Hagymási Bence / 24óra

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
