Vége lett egy korszaknak, nem árulják többé a kultikus autót – Nézd meg a retró galériánkat!

Oroszországban továbbra is zajlik a termelés, hivatalos úton azonban már behozni és rendszámozni sem lehet az Unióban a szocializmus egyik nagy vívmányát, a Ladát. Az egész Lada sztori Palmiro Togliatti nevéhez kapcsolódik, aki az olasz kommunista párt vezetőjeként járt Moszkvában a 60-as évek legelején, így aztán nem csoda, hogy az olasz Fiat 124-et oroszosították.

1979 – Piros Ildikó, Huszti Péterrel és gyermekükkel. A Lada a sztárok autója is volt a hetvenes években (Fotó: Fortepan/Bojár Sándor)

Egy német autós szaklap szerint a Lada Automobile GmbH hivatalosan is csődöt jelentett. A folyamat hat éve kezdődött, mostanra fejeződött be.

Bezárt az utolsó Uniós forgalmazó, nem lesz új Lada Európában

Az Európai Unió károsanyag-kibocsátási és biztonsági előírásai évről évre szigorodtak, a márka pedig nem tudta felvenni a lépést a nagy brandekkel. A Ladának az orosz–ukrán háború miatti szankciók bevezetése sem kedvezett, hiszen akadozni kezdtek a pótalkatrész szállítások az olcsó kínai gyártók pedig egyre agresszívabban terjeszkedtek. Két éve 33, tavaly pedig csupán 3 darab új Ladát tudtak értékesíteni a német piacon. Nem volt tehát meglepő, hogy a munkásokat elbocsátották, a weboldalt lekapcsolták és bezárt a forgalmazó. Ezzel a lépéssel egy sok évtizedes kulturális és technikai időszak végleg lezárul.

Lada, a magyarok régi kedvence

Magyarországra 1971-ben érkeztek meg az első 1200-as, kerek lámpás Ladák. Hozzájutni azonban nagyon nehéz volt, általában 3, de nem ritkán 6 évet kellett várni rá annak, akinek volt ötezer forintja, hogy befizesse az előleget. Majd jött a „kocka-Lada” a városi utak sztárja. A balatoni kempingek és az autópályák megteltek velük 1977 után. Aztán gondolt egyet az orosz gyártó, és kiadta a Lada Niva terepjárót, a vadászok, erdészek és a vagányabb sofőrök kedvencét.

1974, piknik a családdal és a Ladával (Fotó: Kereki Sándor/Fortepan)

A nosztalgia

Manapság sem csitul a Lada iránti lelkesedés. A közösségi hálón szerveződő találkozók látogatottsága jól bizonyítja, hogy a Lada nem csak egy autó, és emlék a múltból, hanem valami, ami a régi korban egy jól működő, megbízható társ volt, manapság pedig ez nagyobb érték, mint valaha volt.

A „Ladások” legmenőbb találkozói:

A soltvadkerti Országos Lada Találkozó

A Lada AllStars rendezvénysorozat a feltuningolt verseny-Ladák „gyűjtőhelye”

Regionális és vármegyei gurulások, mint példálul a „Retro-napok” Abonyban vagy Martfűn.

A használt autók között a Ladák jól tartják az árukat. Egy szépen felújított Ladáért 5-6 millió forintot is elkérhetnek, de egy különleges Lada versenyautó akár 12 millió forintba is kerülhet.

A gyártás és a forgalmazás leállt, de a Lada nem halt meg. Sőt, lehet, hogy pontosan így maradhat meg romlatlan emlékként az utókornak. S bár a hivatalos weboldal elsötétült, a garázsokban és a veterán-találkozókon a lámpák még sokáig égni fognak.

A Lada és a Zsiguli valójában szinte ugyanazt a típust jelöli. A Zsiguli eredetileg a szovjet VAZ (Volga Auto Zavod) gyár egyik modellje volt, amit a 60-as évektől kezdve gyártottak. A Lada márka pedig tulajdonképpen a VAZ modellek nemzetközi neve lett.

