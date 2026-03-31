Különleges képpel érkezett az egyik résztvevő Orbán Viktor ócsai országjárására

Orbán Viktor miniszterelnök országjárása során kedd délután Ócsára érkezett, ahol – akárcsak az összes korábbi helyszínen – a Pest vármegyei településen is hatalmas tömeg fogadta és hallgatta a beszédét. Az esemény ugyan este 6 órakor kezdődött, de már jóval előtte összegyűltek azok a jobboldaliak, akik kiállnak Magyarország szuverenitásáért és az ellen, hogy hazánkat egy ukránbarát kormány irányítsa, akik belesodornák az országot egy olyan háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze nincs.

Orbán Viktor országjárása Ócsán folytatódott, ahol ismét elképesztő tömeg gyűlt össze (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

A hatalmas tömegben egy különleges képet is vitt magával az egyik résztvevő, amit végig a kezében tartott, amíg Orbán Viktor miniszterelnök színpadon beszélt. A férfi egy bekeretezett képet vitt magával az ócsai országjárásra, amin a kormányfő portréja látható, alatta pedig egy idézet Orbán Viktortól.

Orbán Viktor fotójával érkezett a mai országjárása az egyik jobboldali szimpatizáns (Fotó: MW)

Büszke vagyok, hogy több mint húsz éve harcolhatok Önökkel, és alig várom, hogy együtt dolgozhassunk a következő négy évben is. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

– olvasható a Ripost által kiszúrt képen, amire a miniszterelnök kézjegye is rákerült.

Orbán Viktor ócsai beszédében arra kérte a jelenlévőket, hogy április 12-én támogassák a Fidesz-KDNP-t, mivel a kormánypártok „az egyetlen garancia, hogy a pénzünk ne Kijevbe, a férfiak pedig ne háborúba menjenek.”

A kormányfő végül köszönetet mondott a jelenlévőknek az eddigi támogatásért.



