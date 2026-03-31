Majdnem meghalt a hároméves kislány: beszippantotta a medence lefolyója a családi nyaraláson

Egy hároméves kislány életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután beszippantotta egy medence lefolyója egy mexikói családi nyaralás során. A most ötéves Paloma Quatrini szülei jogi lépéseket tettek a lefolyót gyártó cég ellen.

A kislány brutális sérüléseket szerzett

A kislány néhány nappal a negyedik születésnapja előtt tartózkodott családjával egy mexikói üdülőhely medencéjénél, amikor a Mirror szerint a lefolyó fedele meghibásodott. A hiba miatt Palomát a rendkívül erős szívóhatás a lefolyóhoz rántotta, majd teljesen beszorult a szerkezetbe.

Szülei kétségbeesetten próbálták kiszabadítani, végül sikerült megtalálniuk a medence vészleállító kapcsolóját, amellyel megszüntették a szívóhatást, és kiszabadították a gyermeket. Palomát azonnal kórházba szállították, ahol kiderült, hogy súlyos belső sérüléseket szenvedett. A szülők keresete szerint a szívóerő olyan erős volt, hogy a kislány vékonybele kiszakadt a testéből.

A gyermeket a Pittsburgh-i Gyermekkórházba szállították, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Dr. Geoffrey Bond elmondta, hogy a beavatkozás során a teljes vékonybél hiányzott, ezért a vastagbelet kapcsolták össze a megmaradt bélszakasszal. Két évvel az eset után Paloma még mindig folyamatos orvosi ellátásra szorul: a szükséges tápanyagokat közvetlenül a gyomrába és a véráramába kell juttatni.

A szülők azt állítják, hogy a Hayward által gyártott lefolyó hibás volt, és ez vezetett a tragédiához. Állításuk szerint lányuk élete végleg megváltozott, és egész életében egészségügyi problémákkal kell majd együtt élnie. A vállalat szóvivője közölte, hogy sajnálattal értesültek az esetről, és mielőbbi felépülést kívánnak a kislánynak.