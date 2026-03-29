„Soha többé nem fog tudni járni” – lövöldözés miatt bénult le a fiatal sportoló

A tinédzser az életéért küzdött. Soha többé nem fog tudni járni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 22:00
Egy fiatalok közötti összetűzés lövöldözésbe torkollott, és az egyik golyó súlyos sérüléseket okozott egy középiskolás sportolónak, aki emiatt deréktól lefelé véglegesen lebénult.

A kosárlabdázó lábai egy támadás miatt lebénultak  Fotó: gofundme.com

Egy texasi tinédzsert lelőttek, miközben barátjának próbált segítséget nyújtani, és a család szerint a fiú soha többé nem fog járni. Seth Jackson, egy 18 éves középiskolás sportoló, március 19-én este sérült meg súlyosan egy Richardson városában történt lövöldözés során, egy étterem parkolójában.

Két fiatal, a 18 éves Taylor Griffin és a 17 éves Charles Webster ellen vádat emeltek az incidens miatt. A nyomozás szerint a konfliktus két csoport között alakult ki, és eszkalálódott, amikor több személy kézifegyvert rántott és lőtt.

Seth családja elmondta, hogy a fiú épp egy megtámadott barátját próbálta megvédeni, amikor legalább egy elkövető fegyvert rántott. Seth menekülni kezdett, de ekkor lelőtték. A tinédzsert kórházba szállították, ahol az orvosok közölték, hogy gerinctörést, bordatörést, tüdő- és aortarepedést szenvedett. A sérülések következtében deréktól lefelé lebénult, és soha többé nem fog tudni járni.

Az áldozat édesapja aggódott, hogy fia egyáltalán túléli-e a támadást, hiszen a tinédzser az első három nap során három műtéten esett át. Seth kiváló tanuló és kosárlabdázó volt a Richardson Középiskolában, két munkahelyen dolgozott, és a Houstoni Egyetemre készült.

A GoFundMe-adománygyűjtés több mint 52 000 dollárt (17,5 millió forint) gyűjtött össze, amit a család a fiatal felépülésére és a kórházi kezelésére fog fordítani. Griffin és Webster március 26-án, az incidens után egy héttel kerültek őrizetbe, és szervezett bűnözés vádjával emeltek ellenük vádat - írja a People.

 

