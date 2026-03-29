„Soha többé nem fog tudni járni” – lövöldözés miatt bénult le a fiatal sportoló

Egy fiatalok közötti összetűzés lövöldözésbe torkollott, és az egyik golyó súlyos sérüléseket okozott egy középiskolás sportolónak, aki emiatt deréktól lefelé véglegesen lebénult.

Egy texasi tinédzsert lelőttek, miközben barátjának próbált segítséget nyújtani, és a család szerint a fiú soha többé nem fog járni. Seth Jackson, egy 18 éves középiskolás sportoló, március 19-én este sérült meg súlyosan egy Richardson városában történt lövöldözés során, egy étterem parkolójában.

Két fiatal, a 18 éves Taylor Griffin és a 17 éves Charles Webster ellen vádat emeltek az incidens miatt. A nyomozás szerint a konfliktus két csoport között alakult ki, és eszkalálódott, amikor több személy kézifegyvert rántott és lőtt.

Seth családja elmondta, hogy a fiú épp egy megtámadott barátját próbálta megvédeni, amikor legalább egy elkövető fegyvert rántott. Seth menekülni kezdett, de ekkor lelőtték. A tinédzsert kórházba szállították, ahol az orvosok közölték, hogy gerinctörést, bordatörést, tüdő- és aortarepedést szenvedett. A sérülések következtében deréktól lefelé lebénult, és soha többé nem fog tudni járni.

Az áldozat édesapja aggódott, hogy fia egyáltalán túléli-e a támadást, hiszen a tinédzser az első három nap során három műtéten esett át. Seth kiváló tanuló és kosárlabdázó volt a Richardson Középiskolában, két munkahelyen dolgozott, és a Houstoni Egyetemre készült.

A GoFundMe-adománygyűjtés több mint 52 000 dollárt (17,5 millió forint) gyűjtött össze, amit a család a fiatal felépülésére és a kórházi kezelésére fog fordítani. Griffin és Webster március 26-án, az incidens után egy héttel kerültek őrizetbe, és szervezett bűnözés vádjával emeltek ellenük vádat - írja a People.