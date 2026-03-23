Változik az időjárás! Ekkorát zuhan a hőmérséklet

Az elmúlt napok tavaszias, napsütéses időjárása igencsak kellemes volt, de ennek kis időre ideje búcsút intenünk. A tavasz a borongósabb, hidegebb oldalát mutatja most, számíthatunk hőmérséklet zuhanásra és záporokra is.

Hidegebb időjárás érkezik

A hét első napján, hétfőn sok gomolyfelhő lehet felettünk, és délután akár több helyen pattanhatnak ki záporok. 10 és 16 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Kedden a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, záporokra elsősorban a középső tájakon van esély. 16-18 fok köré melegszik a levegő. Az ÉNy-i szél megélénkül.

Eleinte sok napsütés valószínű szerdán, majd egyre vastagabb fátyolfelhőzet érkezik. Késő estétől nyugat felől már lehet csapadék. 14 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Csütörtökön erősen felhős, vagy borult időre van kilátás, délen sokfelé, máshol szórványosan esővel. Nagy területen viharossá fokozódik az északi szél. 10 fok alatt maradhat a maximum, markáns lehűlés jöhet.