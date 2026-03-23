Változik az időjárás! Ekkorát zuhan a hőmérséklet
Hatalmas hőmérséklet csökkenés várható. Az időjárás brutális fordulatot vesz.
Az elmúlt napok tavaszias, napsütéses időjárása igencsak kellemes volt, de ennek kis időre ideje búcsút intenünk. A tavasz a borongósabb, hidegebb oldalát mutatja most, számíthatunk hőmérséklet zuhanásra és záporokra is.
Hidegebb időjárás érkezik
A hét első napján, hétfőn sok gomolyfelhő lehet felettünk, és délután akár több helyen pattanhatnak ki záporok. 10 és 16 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Kedden a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, záporokra elsősorban a középső tájakon van esély. 16-18 fok köré melegszik a levegő. Az ÉNy-i szél megélénkül.
Eleinte sok napsütés valószínű szerdán, majd egyre vastagabb fátyolfelhőzet érkezik. Késő estétől nyugat felől már lehet csapadék. 14 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés - írja a Köpönyeg előrejelzése.
Csütörtökön erősen felhős, vagy borult időre van kilátás, délen sokfelé, máshol szórványosan esővel. Nagy területen viharossá fokozódik az északi szél. 10 fok alatt maradhat a maximum, markáns lehűlés jöhet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre