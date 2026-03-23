Változik az időjárás! Ekkorát zuhan a hőmérséklet

Hatalmas hőmérséklet csökkenés várható. Az időjárás brutális fordulatot vesz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.23. 06:00
Az elmúlt napok tavaszias, napsütéses időjárása igencsak kellemes volt, de ennek kis időre ideje búcsút intenünk. A tavasz a borongósabb, hidegebb oldalát mutatja most, számíthatunk hőmérséklet zuhanásra és záporokra is.

Az időjárás borongósabb lesz Fotó: Köpönyeg.hu

Hidegebb időjárás érkezik 

A hét első napján, hétfőn sok gomolyfelhő lehet felettünk, és délután akár több helyen pattanhatnak ki záporok. 10 és 16 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Kedden a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, záporokra elsősorban a középső tájakon van esély. 16-18 fok köré melegszik a levegő. Az ÉNy-i szél megélénkül.

Eleinte sok napsütés valószínű szerdán, majd egyre vastagabb fátyolfelhőzet érkezik. Késő estétől nyugat felől már lehet csapadék. 14 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Csütörtökön erősen felhős, vagy borult időre van kilátás, délen sokfelé, máshol szórványosan esővel. Nagy területen viharossá fokozódik az északi szél. 10 fok alatt maradhat a maximum, markáns lehűlés jöhet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu