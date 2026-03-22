Óriási fordulat jön az időjárásban, ennek nem fogunk örülni

Az elkövetkezendő napokban tavaszias enyhe időjárásra számíthatunk, azonban időnként megmutatja szeszélyes oldalát is. Várhatóan nem lesz teljesen zavartalan tavaszi napsütés, ezért érdemes eszerint készülni a szabadtéri programokra.

Az időjárás változás ezen a napon várható

Március 22-én (vasárnap) még barátságos idő várható, mivel a nappali hőmérséklet 14°C körül tetőzik, reggel azonban csípős, 4°C-os hidegre ébredhetünk. A nap folyamán többnyire napos-felhős időre számíthatunk, gyenge széllel. Ideális egy könnyed szabadtéri programhoz.

Március 23-án (hétfő) hasonlóan enyhe marad az idő, a csúcshőmérséklet ismét 14°C körül alakul, hajnalban pedig 5°C várható. A felhők és a napsütés váltakozása mellett kissé élénkebb légmozgásra készülhetünk, de alapvetően kellemes, kora tavaszi nap ígérkezik.

Március 24-én (kedd) a hőmérséklet némileg visszaesik, napközben 13°C körül alakul, reggel pedig 6°C lesz. A szél megerősödik, ami hűvösebb érzetet kelthet, így érdemes rétegesen öltözni. A felhők dominálhatnak, a napsütés inkább csak időszakosan jelenik meg - írja a Köpönyeg.