Napi horoszkóp: ezekre a jegyekre mosolyog rá a szerencse

2026. március 26-án a csillagjegyekre különleges hatást gyakorol a Jupiter és a Hold találkozása. A te horoszkópod is köztük van? Nézd meg, mely csillagjegynek hoz váratlan szerencsét a Hold-Jupiter együttállás.

Kos

Csütörtökön úgy indul el otthonról, hogy azt gondolja, a megszokott ösvényen haladva végezheti a napi rutinját. Ehhez képest már a délelőtt meglepetéseket hozhat. Változást, amihez alkalmazkodnia kell. Szerencsére ez egyúttal jó fordulatot is jelenthet.

Bika

Csütörtökön türelmes és kedves tud lenni mindenkivel, ezért jó eséllyel old meg olyan konfliktusokat is, amelyek korábban megoldhatatlannak tűntek. Másoknak is jó tanácsokat adhat. És segítenek a jó angyalai, hogy ön is szerencsés legyen. A Hold és a Jupiter fényszöge bearanyozhatja a napját.

Ikrek

Ma csupa kedvező fényszög hat önre. Nagyon sikeres napja lehet, mert van egy ügy, amellyel azt hitte, nem fog haladni, de váratlanul a szerencse a kezére játszik. Hirtelen rátalálhat a megoldásra.

Rák

A Hold és a Jupiter együttállása az ön jegyében jön létre. Ma nagyon szerencsés lehet, ami egészen kézzelfogható módon nyilvánulhat meg. Ha szingli, akkor valaki igyekszik egy kicsit közelebb kerülni önhöz. Nyugodtan megbízhat az illetőben az égi folyamatok szerint.

Oroszlán

Nagyon izgalmas témák merülhetnek fel ma. Lehet, hogy csak egy pletyka vagy valamilyen komolyabb hír kelti fel az érdeklődését, de biztosan sok szó esik majd róla. A Jupiter valamiben nagy szerencsét hozhat, talán éppen a pénzügyek terén.

Szűz

Lehetséges, hogy ellentétes véleményekkel találja magát szemben a családban vagy a barátai között, és meglepő módon mégis egy előrevivő beszélgetés alakul ki. Értékelni fogják a türelmét és a toleráns viselkedését. Egy szerencsés véletlen is közrejátszhat.

Mérleg

Több oka is lehet ma arra, hogy jól érezze magát. Vidám órákat tölthet valakivel, aki fontos önnek, vagy megismerkedhet valakivel, akivel azonnal egy hullámhosszra kerülnek. Az is előfordulhat, hogy találkozik valakivel, akit már jó ideje nem látott.