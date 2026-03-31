"Egy arc bámul rám": Kaparászó hangok hallatszottak a padlóból - A tulajdonosnak leesett az álla a felfedezéstől

Elképesztő felfedezést tett házfelújítás közben egy essex-i nő, Amy Shawn, aki többször felfigyelt a padlólapok alól hallatszó karcoló hangra.

Házfelújítás közben furcsa hangokra lett figyelmes a fiatal nő, amik a padlólapok aljából jött / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Amikor a házfelújítás nem várt meglepetést hoz

A nő sokkoló felfedezését megosztotta TikTok oldalán, ami hatalmas nézettségre tett szert. Amy először nagyon megijedt a hangtól, elmondása szerint akkor hallotta a hangokat, amikor éppen kinyitotta a hátsó ajtókat, hogy a vakolás gyorsabban száradjon.

Azt hittem, a szomszéd macskája ment le oda, de nem találtam sehol, így azt gondoltam, elijesztettem. Egy deszkadarabbal eltorlaszoltam a hátsó ajtót, hogy ne jöhessen vissza, majd megfordultam, és láttam, hogy egy arc bámul rám a padlódeszkák alól. Senki sem készít fel arra a helyzetre, amikor egy róka reked a padlódeszkák alá

- kezdte mesélni Amy.

A nő kutyája segítségével ki akarta kergetni a rókát a házból, azonban hamar rájött, hogy a szerencsétlen állat bennrekedt és bajban van. Amy szerencsére tanácsot kapott az építőmesterétől, aki tájékoztatta, hogy a felszerelésük alatt van egy laza padlólap, amit el tudott mozdítani, így a róka kiszabadulhatott.

Amy állítása szerint az eset arra késztette, hogy elgondolkodjon azon, milyen hatással vagyunk a vadon élő állatok élőhelyére - írja a The Mirror.

Bár nem szeretném, ha róka lenne a házamban, elgondolkodtatott, hogy a kertjeink az ő otthonuk is. Szerintem az emberek azért szerették a videót, mert gyengéd szívük van a vadon élő állatok iránt, és még olyan egyszerű dolgok iránt is, mint a sündisznó-átjárók, a madáretetők vagy a virágültetés, hatalmas változást hozhatnak

- árulta el a nő.