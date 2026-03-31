RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

"Egy arc bámul rám": Kaparászó hangok hallatszottak a padlóból - A tulajdonosnak leesett az álla a felfedezéstől

Nem hitt a szemének, amikor meglátta döbbenetes felfedezését. A házfelújítás nem várt meglepetést tartogatott lakójának.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.31. 19:30
felfedezés otthon renoválás

Elképesztő felfedezést tett házfelújítás közben egy essex-i nő, Amy Shawn, aki többször felfigyelt a padlólapok alól hallatszó karcoló hangra. 

Házfelújítás közben furcsa hangokra lett figyelmes a fiatal nő, amik a padlólapok aljából jött / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Amikor a házfelújítás nem várt meglepetést hoz

A nő sokkoló felfedezését megosztotta TikTok oldalán, ami hatalmas nézettségre tett szert. Amy először nagyon megijedt a hangtól, elmondása szerint akkor hallotta a hangokat, amikor éppen kinyitotta a hátsó ajtókat, hogy a vakolás gyorsabban száradjon. 

Azt hittem, a szomszéd macskája ment le oda, de nem találtam sehol, így azt gondoltam, elijesztettem. Egy deszkadarabbal eltorlaszoltam a hátsó ajtót, hogy ne jöhessen vissza, majd megfordultam, és láttam, hogy egy arc bámul rám a padlódeszkák alól. Senki sem készít fel arra a helyzetre, amikor egy róka reked a padlódeszkák alá

- kezdte mesélni Amy.

A nő kutyája segítségével ki akarta kergetni a rókát a házból, azonban hamar rájött, hogy a szerencsétlen állat bennrekedt és bajban van. Amy szerencsére tanácsot kapott az építőmesterétől, aki tájékoztatta, hogy a felszerelésük alatt van egy laza padlólap, amit el tudott mozdítani, így a róka kiszabadulhatott.

Amy állítása szerint az eset arra késztette, hogy elgondolkodjon azon, milyen hatással vagyunk a vadon élő állatok élőhelyére - írja a The Mirror.

Bár nem szeretném, ha róka lenne a házamban, elgondolkodtatott, hogy a kertjeink az ő otthonuk is. Szerintem az emberek azért szerették a videót, mert gyengéd szívük van a vadon élő állatok iránt, és még olyan egyszerű dolgok iránt is, mint a sündisznó-átjárók, a madáretetők vagy a virágültetés, hatalmas változást hozhatnak

- árulta el a nő.

@amyfuchsiashaw

No one prepares you for the part of adulthood where a fox is trapped beneath your floorboards ????

♬ Monet's Diary - James Quinn

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
