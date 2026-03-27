Rejtélyes sonkák bukkannak fel országszerte

Húsvét előtt egészen bizarr rejtély borzolja a kedélyeket az ország több pontján: több, hatalmas sonka tűnt fel a szabadban, mintha valaki egyszerűen „eldobta” volna azokat. A lakók értetlenül állnak az esetek előtt, hiszen nem egy kis húsdarabról, hanem óriási, ünnepre szánt sonkákról van szó.

A besózott sonka és szalonna Tolna vármegyében (Fotó: Facebook)

Több, elhagyott sonka bukkant fel országszerte

Tolna vármegyében egy füves területen találtak rá több hatalmas húsdarabra. A méretes sonkák és szalonnákat jó alaposan besózták, de még füstölés előtt állhattak, amikor valaki egyszerűen megszabadult tőlük. A környéken élők szerint ilyen mennyiségű húst senki sem hagy el csak úgy.

Nem ez az egyetlen furcsa eset. Esztergom közelében egy család saját kertjében bukkant egy jókora füstölt sonkára, amely egy bokor alatt „rejtőzött”. A tulajdonosok először nem hittek a szemüknek. A környéken senki sem tudja, honnan kerülhetett oda.

Egy család kertjében, a bokor alatt rejtőzött egy hatalmas sonka egy Esztergom közelében lévő kis faluban (Fotó: Facebook)

A közösségekben már elindultak a találgatások. Van, aki szerint csak furcsa tréfát űz valaki , de egyesek sonkatolvajokról beszélnek, akik valamiért nem tudták elszállítani a zsákmányt, s inkább megszabadultak tőle.

Húsvét előtt különösen furcsa látvány az elhagyott sonka a fűben, vagy egy bokor alatt. A kidobott húsmennyiségből több család ünnepi asztalára is jutna bőven húsvéti sonka. Egyelőre nem derült fény a rejtélyre.