Durva milliárdok folytak el, mutatjuk, miről hallgat a tiszás jelölt

Milliárdos tételért felelt Boda Nikoletta, de látványosan elvérzett. Bodának jókor jött, hogy a Tisza Párt Óbuda-Békásmegyer 11. számú választókerületében kényszerű tagcserét hajtott végre. Ugyanis a kiszivárgott adóemelési terveibe belebukott Dálnoki Áron jelölt helyére léphetett Boda.

Boda Nikoletta tiszás jelölt, Dálnoki Áront helyett ugrott be. Nagy lehetett a baj, ha Magyar Péter bukott gazdasági vezetőt volt kénytelen indítani Fotó:FB

Nagyon úgy fest, Boda sem játszik nyílt lapokkal és nyugodt szívvel megvezette az óbudaiakat. Míg kampányvideóiban magát megbízható és sikeres mediátorként, közgazdászként reklámozta be a számára ismeretlen terepen, addig valójában egy csak egy csúnya bukást hever ki Magyar Péter szárnyai alatt.

A tiszás jelölt saját bevallása szerint ugyanis, „másfél évvel ezelőtt” hagyta abba gazdasági vezetőként szakmai pályáját, ami egybeesik a Tisza Párthoz való csatlakozásával. Amit viszont elfelejtett megemlíteni a szavazóknak, az a T-TRANS FŐÉP Kft. drasztikus bukása.

Az Opten adatai

A korábban prosperáló vállalat 2024-ben hirtelen többmilliárdos veszteséget könyvelt el, 2025-ben pedig megindult ellene a felszámolási eljárás. A politikai elemzők szerint nem véletlen az időzítés. Boda Nikoletta akkor tűnt fel Magyar Péter „háza táján”, amikor korábbi munkahelyén már látszottak a végjelek.

A sikeres gazdasági vezető a Linkedin-en szereplő munkahelyével

Adódik a kérdés: hogyan válhat egy „sikeres gazdasági vezető” egy pillanat alatt politikai megváltóvá, miközben az általa pénzügyileg irányított cég kártyavárként omlik össze, milliárdos űrt hagyva maga után?



Adatszivárgás: Bocsánatkérés helyett is hallgatott

Bodáról egyébként akkor hallhattunk először, amikor debütálását követően, adatszivárgási botrány robbant ki körülötte. Ennek oka, egy felszínesen kezelt karácsonyi program, amely a legvédtelenebbeket érintette.

Ekkor ugyanis bántalmazás elől menekülő, nehéz sorsú gyermekek személyes adatait tette nyilvánosan elérhetővé az interneten egy akció keretében.

Míg egy felelős politikus ilyenkor azonnali önvizsgálatot és mély megbánást tanúsítana, Boda azóta is adós a válaszokkal és a bocsánatkéréssel. A kiszolgáltatott gyermekek biztonsága úgy tűnik, másodlagos maradt a politikai ambíciók mögött.