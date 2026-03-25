Újabb fejlemény a tiszás drogbotrány ügyében, Radnai Márk nagyon aggódik

A "Vissza a mederbe" nevű Facebook csoport a héten minden nap jelentkezett egy megdöbbentő felvétellel, amin rendszerint Radnai Márk, Magyar Péter legfőbb bizalmasa és egyben a Tisza Párt alelnöke hallható. Radnai beszél ezekben LSD-ről, g*ci sok kokainról és sok más egyébről is.

Az elhíresült Clock buli, ezután ment fel Magyar Péter a drogos buliba Vogel Evelinnel

Tik-tak, nemsokra robban a drogbomba

Szerdán reggel újabb bejegyzéssel frissült a Vissza a mederbe oldala. Ebben a posztban a következőket írják:

Hogy is mondta Péter? Tik-tak, tik-tak? Na akkor pörgessük csak vissza az időt! A radnaimark.hu oldalon megismert szoba történetét hallhatjuk itt a szereplőktől, köztük magától a névadótól. Az elcsukló hangú bejelentés a titkosszolgálati módszerekről, és az orosz módszerekről szimpla péteres hazugság volt. Márk és Péter már 2024-ben tudtak arról, hogy Evelin felvette a hangot, és valószínűleg a Tiszán belülről valaki más a képet is. Hogy ez pontosan ki volt, és hogy mi volt a szándéka, csak az tudná megmondani, aki megalkudott velük a háttérben? Ugye, kedves vezetőség??? A felvételen hallható, ahogy Márk arról beszél, nagyon rossz, ha arról az estéről készültek felvételek. De miért is? Hiszen Péter azt mondta, a tálcán lévő fehér porhoz nem nyúlt, sőt még egy osztrák drogtesztet is hegesztett mellé vasárnap, friss hajvágás után. Akkor mégis mitől fél Márk és Péter? Természetesen ez is ki fog derülni, ahogyan minden más is! A barátnőhöz meg ezúton is gratulálunk a fiúkkal Márknak…..

Ebből a bejegyzésből arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt vezetősége is tudta, hogy nagy baj lesz abból, ha kikerülnek felvételek a 2024-es drogbuliról, másrészt pedig a poszt írója azt sejteti, hogy a mostaninál vannak konkrétabb felvételek is, amelyeket hamarosan közzé tehetnek.

Ez történt a 2024-es házi bulin

2026. Március 13-án kábítószer birtoklása gyanújával nyomozást indított a rendőrség Magyar Péterék másfél évvel ezelőtti házibulijával kapcsolatban – derült ki a Magyar Nemzet birtokába került hatósági határozatból – írja a Ripost.

A nyomozás előzménye, hogy a közelmúltban Radnai Márk nevével fémjelzett oldalon egy fotó jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy ágyról, illetve az éjjeli szekrényen fehér por is fellelhető. Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Érdekes módon azonban a drog valahogy átkerült az étkezőasztalról az éjjeliszekrényre...

Radnai Márk LSD, kokain és ami még belefér

A héten újabb drogbotrány rázta meg a Tisza Pártot. Radnai Márkról több felvétel is kikerült, az egyiken LSD használatról beszél, a másikon azonban már g*ci sok kokainról.

A „Vissza a mederbe” nevű Facebook-oldal tette közzé azt a hangfelvételt is, amiben Radnai Márk , a Tisza Párt alelnöke arról beszél, hogy LSD hatása alatt „gyűjt energiát”, ez az élmény számára egyszerre volt „varázslatos” és „rettenetes” . A hétfőn nyilvánosságra hozott felvételen Radnai egy nővel beszélget, akinek a Tisza Párt alelnöke egy ponton felveti: „Be kéne LSD-zni, igaz?”, majd egy korábbi közös drogos élményüket emlegetik fel.

Kedden reggel újabb bejegyzéssel jelentkezett a Vissza a mederbe nevű csoport. Azt írják:

Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok. Hiába az előremenekülés és a kamu drogteszt, Péter és Márk tudja, hogy az LSD csak a jéghegy csúcsa, és ezúttal nem fognak működni sem a kavarások, sem a háttérben kötött alkuk. A Tiszának meg kell tisztulnia, és a jelenlegi korrupt, drogos vezetésnek mennie kell! Nem véletlen, hogy sunnyognak. Nehéz működő hazugságot találni az igazsággal szemben. És még el sem kezdtük igazán. Ideje visszaterelni a Tiszát a mederbe!

A poszthoz egy videót csatoltak, aminek tanúsága szerint, Radnai Márk egy kokain buliban vesz részt: