Komoly segítséget kaphat az, aki azbesztmentesítene otthon - mutatjuk a részleteket!
Sokan mentesülhetnek attól a tehertől, amit ennek a veszélyes anyagnak az elszállítása jelent. Több százezres megtakarítás is elérhető. Mutatjuk a most nyílt azbesztmentesítési pályázat részleteit!
Lakossági azbesztmentesítő pályázatot indított az Energiaügyi Minisztérium a Nemzeti Energetikai Ügynökséggel karöltve. Ennek köszönhetően sok százezer forintot spórolhatnak azok, akiknek az otthona ilyen veszélyes anyaggal szennyezett - ezt kell hozzá tenni!
Mi az azbesztmentesítő pályázat célja?
A Lakossági azbesztmentesítés 2026 című nyilvános pályázat egy országos program, ami az azbeszttartalmú tetőfedő anyagok (pl. síkpala, hullámpala) és egyéb építőanyagok elszállítását és végleges ártalmatlanítását célozza. Célja a környezet- és egészségvédelem - olvasható a felhívásban. Az azbesztrostok belégzése súlyos egészségkárosodást okozhat, ezért az állam támogatja, hogy ezek az anyagok ne illegális lerakókba vagy a kertek végébe kerüljenek, hanem ellenőrzött körülmények között semmisítsék meg.
Ki veheti igénybe a pályázat nyújtotta lehetőséget?
A pályázatra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek (magánszemélyek), társasházak, lakásszövetkezetek és egyházak jelentkezhetnek. Csak olyan ingatlanra igényelhető támogatás, amelyik a pályázó tulajdonában (vagy résztulajdonában) van. Kizárólag lakóépület, vagy a lakóélettel szorosan összefüggő melléképület (garázs, istálló, tároló) után adható be kérelem. Nem pályázhatnak gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók (üzleti tevékenység helyszínére) vagy olyanok, akiknek adótartozásuk van.
Mire lehet pályázni pontosan?
A támogatás kizárólag az azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra vonatkozik, ami jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyekről származik:
- tető,
- kerítés,
- homlokzatburkolat,
- válaszfalak,
- régi gáztűzhelyekben a sütő környéke (azbesztlapok),
- épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek.
Fontos: a pályázat nem fedezi a bontási munkálatokat, az új tetőanyag megvásárlását vagy az ácsmunkát. A hulladékot a pályázónak kell elbontania és a szállításra előírt módon előkészítenie az elszállításra.
Mikortól és meddig lehet pályázni?
2026. március 23. 14:00 órától 2026. április 13. 16:00 óráig nyújthatóak be a pályázatok az alábbi felületen keresztül: palyazatok.neuzrt.hu
Mi kell ahhoz, hogy igénybe lehessen venni az azbesztmentesítő pályázat adta lehetőségeket?
A folyamat több lépcsőből és szigorú adminisztrációból áll: az első lépés egy elektronikus regisztráció (Ügyfélkapus azonosítás szükséges hozzá) a palyazatok.neuzrt.hu honlapon, majd csatolni kell a személyi okmányokat, a 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot és a kitöltött, tanúkkal hitelesített Pályázói nyilatkozatot. Fotókat is fel kell tölteni az épületről és a rajta lévő vagy már lebontott, de elszállítandó azbeszttartalmú anyagról. Végül pontosan meg kell adni az elszállítandó hulladék mennyiségét (m² vagy tömeg alapján).
Pontosan milyen jellegű támogatásról van szó?
A pályázaton 100%-os támogatást lehet elnyerni az azbeszthulladék elszállítására. Fontos tudni, hogy a pályázók nem pénzt kapnak, hanem az állam közvetlenül a szállítást végző céget fizeti ki a pályázók helyett. Egy ingatlan vonatkozásában maximum 400 m² (vagy ezzel egyenértékű súlyú) azbeszthulladék elszállítása kérhető ingyenesen!
