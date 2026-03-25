Komoly segítséget kaphat az, aki azbesztmentesítene otthon - mutatjuk a részleteket!

Lakossági azbesztmentesítő pályázatot indított az Energiaügyi Minisztérium a Nemzeti Energetikai Ügynökséggel karöltve. Ennek köszönhetően sok százezer forintot spórolhatnak azok, akiknek az otthona ilyen veszélyes anyaggal szennyezett - ezt kell hozzá tenni!

Mi az azbesztmentesítő pályázat célja?

A Lakossági azbesztmentesítés 2026 című nyilvános pályázat egy országos program, ami az azbeszttartalmú tetőfedő anyagok (pl. síkpala, hullámpala) és egyéb építőanyagok elszállítását és végleges ártalmatlanítását célozza. Célja a környezet- és egészségvédelem - olvasható a felhívásban. Az azbesztrostok belégzése súlyos egészségkárosodást okozhat, ezért az állam támogatja, hogy ezek az anyagok ne illegális lerakókba vagy a kertek végébe kerüljenek, hanem ellenőrzött körülmények között semmisítsék meg.

Ki veheti igénybe a pályázat nyújtotta lehetőséget?

A pályázatra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek (magánszemélyek), társasházak, lakásszövetkezetek és egyházak jelentkezhetnek. Csak olyan ingatlanra igényelhető támogatás, amelyik a pályázó tulajdonában (vagy résztulajdonában) van. Kizárólag lakóépület, vagy a lakóélettel szorosan összefüggő melléképület (garázs, istálló, tároló) után adható be kérelem. Nem pályázhatnak gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók (üzleti tevékenység helyszínére) vagy olyanok, akiknek adótartozásuk van.

Mire lehet pályázni pontosan?

A támogatás kizárólag az azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra vonatkozik, ami jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyekről származik:

tető,

kerítés,

homlokzatburkolat,

válaszfalak,

régi gáztűzhelyekben a sütő környéke (azbesztlapok),

épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek.

Fontos: a pályázat nem fedezi a bontási munkálatokat, az új tetőanyag megvásárlását vagy az ácsmunkát. A hulladékot a pályázónak kell elbontania és a szállításra előírt módon előkészítenie az elszállításra.

Mikortól és meddig lehet pályázni?

2026. március 23. 14:00 órától 2026. április 13. 16:00 óráig nyújthatóak be a pályázatok az alábbi felületen keresztül: palyazatok.neuzrt.hu