Beköszöntött az apokalipszis? Vérvörösre vált az ég a pusztító viharban

A hihetetlenül kísérteties jelenségre múlt pénteken került sor Nyugat-Ausztráliában, Denhamben, amikor a Narelle ciklon lecsapott a térségre. A ciklon az első olyan viharrendszer, amely több mint 20 éve három különböző államban és területen ért partot. Néhány helyi lakost megijesztett vérvörös égbolt, amely apokalipszis hangulatot árasztott.

A vérvörös égbolt az ausztrál emberek körében hatalmas ijedtséget okozott, és attól tartottak, hogy beköszöntött az apokalipszis, a vihar komoly pusztítást hagyott maga után.

A Narelle ciklon heves esőzéseket és akár 169 km/h széllökéseket okozott a Queensland Cape York-félszigetén a múlt héten. A viharrendszer ezután végigsöpört az Északi Területen, majd az Indiai-óceán felett megerősödött, és ismét pokoli pusztítást okozott Nyugat-Ausztráliában. A ciklon egyik mellékhatása pedig a vérvörös égbolt volt.

A Shark Bay Caravan Park által közzétett felvételek megmutatták a pénteki apokaliptikus jelenséget. A Denham városában található utazási központ így nyilatkozott:

„Hihetetlenül kísérteties a helyzet odakint, és mindent por borított. Még nem fúj erős szél. Reméljük, hogy lesz elég eső, ami lemossa az egészet. Ma biztosan bent maradunk.”

A közösségi média felhasználóit teljesen ledöbbentette a földöntúli jelenetnek tűnő felvétel, egyesek a Mars bolygóhoz hasonlították, de voltak, akik teljesen mást láttak bele a nem mindennapi látványba:

„Ez pontosan egy zombi-apokalipszis nyitójelenete” - írta az egyik kommentelő.

Egy másik felhasználó egyszerűen csak annyit mondott: „Armageddon”. Egy harmadik pedig a Facebookon ezt írta: „Olyan, mint egy sci-fi film! Vigyázzatok magatokra, emberek!”

A kísérteties vörös égbolt valószínűleg az erős szélnek volt köszönhető, amely a vasban gazdag talajt felkavarta a légkörbe. Veronica Johnson meteorológus szerint több tényező is hozzájárult az apokaliptikus jelenetekhez:

„Amikor a napfény eléri a légkört, legtöbbször fehérnek tűnik. De valójában a szivárvány összes színe szétszóródik, és kölcsönhatásba lép a gázmolekulákkal, a porral és a mikroszkopikus vízcseppekkel. Amikor a nap közvetlenül a fejünk felett van, az ég kéknek tűnik, mert a rövidebb hullámhosszú fény könnyen szétszóródik. Amikor a nap szöge alacsony, mint hajnalban vagy alkonyatkor, a fénynek nagyobb részét kell áthaladnia a légkörön, és a hosszabb hullámhossz miatt vörösnek és narancssárgának tűnik” - idézte a meteorológus szavait a Daily Star.