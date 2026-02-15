RETRO RÁDIÓ

„Legyen béke, legyen nyugalom” - Zoltán Erika fontos üzenetet fogalmazott meg

Zoltán Erika elárulta, hogy békére, nyugalomra és közös összefogásra vágyik.

Szerző: Metropol
2026.02.15.
zoltán erika Évértékelő 2026 béke

Február 14-én a budapesti Várkert Bazár adott otthont a 2026-os évértékelőnek, amelyet a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezett. Az eseményre a magyar közélet színe-java ellátogatott: színészek, énekesek, műsorvezetők és közéleti személyiségek egyaránt jelen voltak, hogy együtt kövessék figyelemmel Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor beszédét. A rendezvény hangulata már a beszéd előtt is energikus és jókedélyű volt. A sajtófotósok és riporterek folyamatosan mozgásban voltak, miközben a meghívottak beszélgettek és megosztották egymással várakozásaikat a rendezvényről. Az eseményre többek között Zoltán Erika is megérkezett.

Zoltán Erika
Zoltán Erika a férjével érkezett a rendezvényre (Fotó: Mediaworks)

Zoltán Erika az évértékelőn a békéről beszélt

A Bors még azelőtt meg tudta szólaltatni Zoltán Erikát, mielőtt Orbán Viktor színpadra lépett volna. Az énekesnő örömmel mesélt az esemény előtti érzéseiről, valamint arról, mit jelent számára a rendezvény és a közösségi összefogás.

Legyen béke, legyen nyugalom, élhessük tovább az életünket ebben a kis csodás országban, ahogy eddig. Biztos vagyok benne, hogy az évértékelő végén úgy fogom érezni magam, hogy készüljünk még erőteljesebben az április 12-re, és legyen meg az, amit mi szeretnénk

– mondta a Borsnak Zoltán Erika.

Zoltán Erika szavai rávilágítanak arra, hogy számára nem pusztán egy politikai eseményről van szó, hanem egy közösségi élményről is, amely megerősíti a hazaszeretetet és az összetartozás érzését. Mint mondta, az évértékelő alkalmat ad arra, hogy átgondoljuk, mit jelent a béke és a stabilitás a mindennapokban, és hogy közösen, egymás mellett törekedjünk a közös célok elérésére.

 

