Nem ott rejtik a hatalmas ufót, amiről a hírekben hallani - állítja az amerikai kongresszusi képviselő

Meglepő kijelentést tett a politikus. Külön épületet hoztak létre, hogy elfedjék a hatalmas ufót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 19:30
UFO ufo-észlelés UFO-Nyitott rezervátum

Egy amerikai kongresszusi képviselő megdöbbentő állításokat tett. Szerinte egy teljes épületet húztak fel egy ufó köré egy titkos, tengeren túli helyszínen.

Elrejtették az ufót a kíváncsi szemek elől
Elrejtették az ufót a kíváncsi szemek elől (Fotó: freepik.com / Illusztráció)

Eric Burlison képviselő hétfőn azt mondta:

A létesítményt úgy őrzik, mintha valami különleges ritkaság lenne. Vannak bizottságok, amelyek a saját hatáskörüket védik.

A törvényhozó elismerte, hogy nincs közvetlen bizonyítéka. Az információ olyan beszámolókból származik, amelyeket kormányzati és nem kormányzati forrásoktól hallott.

Nem tudni pontosan, hol van az ufó

Nem fogom megnevezni az országot, mert zárt körben hallottam róla, és meg akarom védeni a szavahihetőségemet... de nem abban a létesítményben található, amelyről széles körben beszámolt a sajtó

– reagálta a helyszínre való találgatásokra Burlison.

A képviselő azt is elmondta, hogy még a washingtoni irodája közelében található, UAP-hez kapcsolódó helyszínekhez is nehezen fér hozzá, a külföldi létesítmények meglátogatására tett kísérleteket pedig szinte lehetetlennek nevezte. De mindez nem jelenti azt, hogy nem fog tovább próbálkozni.

A politikus biztosította a nyilvánosságot, ha bármilyen konkrét bizonyítékot talál, azt továbbítani fogja a lakosság számára.

Ha bármilyen kézzelfogható bizonyítékhoz jutok – legyen az fizikai vagy videófelvétel –, amely teljes mértékben meggyőző, miközben mindent megteszek a nemzetbiztonság és országunk érdekeinek védelmében, nem fogom eltitkolni az amerikai nép elől, hogy egyedül vagyunk-e vagy sem ebben az univerzumban

– mondta Burlison a Daily Mail értesülései szerint.

 

Top hírek

