Felfoghatatlan tragédia Óbudán: „Ismeretlen nő karjaiban halt meg az édesanyám”

Tragédia történt a 3. kerületben, a Vihar utcában, ahol életét vesztette egy 93 éves asszony. Körülötte csak néhány ismeretlen járókelő volt, akik önzetlenül azonnal az idős asszony segítségére siettek. Lapunk elérte az asszony fiát, Újvári Gábort, aki elmesélte, mi is történt pontosan.

A Vihar utcában történt a tragédia (Fotó: Google Maps)

Tragédia: a segítő karjaiban halt meg az asszony

„Édesanyám egy orvosi rendelőből jött ki éppen, és elcsúszott. Ekkor ért oda hozzá egy hölgy, aki egyébként nem látta az esést, és egy másik nő, akik felsegítették. Édesanyám nagyon fájlalta a kezét, és mondta, hogy szeretne elmenni az SZTK-ba. Az egyik hölgy felajánlotta, hogy elkíséri, ne menjen egyedül. Elindultak, ott anya még jó kedélyű volt, még mondta is, hogy mehetnek gyorsabban. Ám ezután hirtelen azt érezte, hogy nem viszik tovább a lábai, ekkor lett rosszul…”

Gábor elmondta, hogy az anyját kísérő nő azonnal vissza akart fordulni az úton, hogy segítséget kérjen a közeli kisboltban a mentőktől, de erre már nem volt idő.

Hívni akart a hölgy egy mentőt a kisboltból, de nem értek oda

– folytatta Gábor. „Ekkor lépett oda hozzájuk még egy hölgy, mert látta, hogy nagy baj van. Abban a pillanatban csuklott össze az édesanyám. Hívták a segélyhívót, miközben egy férfi is odament hozzájuk. Ő volt az, aki a mentő utasításai szerint elkezdte az újraélesztést. A mentő perceken belül kiért, átvették az újraélesztést, de már nem tudták visszahozni édesanyámat, a segítő nő karjaiban halt meg. Hirtelen szívleállás történt.”

Gábort a rendőrség értesítette a tragédiáról.

Megpróbálták újraéleszteni az asszonyt. Sajnos nem jártak sikerrel (Fotó: Gabor Zoltan / Ripost)

Mindenki rémálma, ha hívja az édesanyja, és egy férfi szól bele

– meséli. „A rendőr volt az. Részvétet nyilvánított. Ekkor indultam el a helyszínre, ahol már nem voltak ott a segítők. A drámai az volt, hogy az unokája aznap hívta, hogy tudja, megy az orvoshoz, és felajánlotta, elmegy érte, és elviszi kocsival, ne kelljen sétálnia ebben az időben, de ő azt mondta, hogy vigyáz magára.”

Gábor az eset után szerette volna megtalálni a segítőt, ami végül sikerült is neki.

„Ott voltak vele az utolsó perceiben, ezért szerettem volna a hölggyel beszélni, aki segített neki. Végül megtaláltam. Elmentem hozzájuk, beszéltem velük, átadtam egy picike ajándékot. Elmesélte, hogy mi történt. Őt is megviselték a történtek. Mondta, hogy imádkozik édesanyámért. Én nagyon hálás vagyok a segítőknek, hogy ott voltak vele, és nem volt egyedül. Példaértékű, amit tettek” – zárta szavait a gyászoló férfi.