Takács Péter: Amit a magyar kormány megígér, be is tartja!
Orbán Viktor február 14-én a Várkert Bazárban tartotta meg évértékelő beszédét. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára ezt követően nyilatkozott a helyszínen.
Takács Péter: A miniszterelnök úr mindent betartott, amit megígért
A miniszterelnök úr tavaly pont az évértékelőn hirdette meg ezeket a családtámogatási kedvezményeket, és azt, hogy azt a szövetséget, amit mi a nyugdíjasokkal a kormányzásunk elején megkötöttük, azt tovább folytatjuk. Azt hiszem, hogy mi sem bizonyítja jobban, minthogy januárban megjelentek azok a kormányrendeletek és törvények, amik lehetővé teszik mind a családi adókedvezmény kibővítését, mind a 13., mind a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését
- nyilatkozta az államtitkár.
