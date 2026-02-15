RETRO RÁDIÓ

Takács Péter: Amit a magyar kormány megígér, be is tartja!

2026.02.15.
Orbán Viktor február 14-én a Várkert Bazárban tartotta meg évértékelő beszédét. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a helyszínen beszélt arról, hogy a miniszterelnök mindig betartja azt, amit ígér – írja a Ripost.

Takács Péter
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Fidesz Évértékelőjén 2026.02.14. / Fotó: kovács dávid

Takács Péter: A miniszterelnök úr mindent betartott, amit megígért

A miniszterelnök úr tavaly pont az évértékelőn hirdette meg ezeket a családtámogatási kedvezményeket, és azt, hogy azt a szövetséget, amit mi a nyugdíjasokkal a kormányzásunk elején megkötöttük, azt tovább folytatjuk. Azt hiszem, hogy mi sem bizonyítja jobban, minthogy januárban megjelentek azok a kormányrendeletek és törvények, amik lehetővé teszik mind a családi adókedvezmény kibővítését, mind a 13., mind a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését

- nyilatkozta az államtitkár.

