„Senki sem akar meghalni” – sírva hagyják el otthonaikat a háború elől menekülő ukránok

Folyamatosan menekítik ki az ukrán civileket a támadás sújtotta településekről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 13:05
Módosítva: 2026.02.05. 13:30
Több menetrend szerinti autóbusz is megállt Tavriszk településről, Ukrajna délkeleti részéről a Zaporizzsja városba érkező irányba. Néhány busz 50 kilométerre állt meg a várostól. A kis falu lassan kiürül, a lakosok számára ugyanis veszélyessé vált a településen tartózkodni.  

A helyi hatóságok evakuálóbuszokkal és önkéntesekkel segítenek a menekülő polgároknak. Az orosz erők Donyecket is célba vették, Zaporizzsja felé is nyomulni kezdtek. A lakosok közül néhányan összeomlottak attól, hogy el kell hagyniuk otthonukat – írja a Ripost.

Azt hittük, visszavezérlik őket [az oroszokat] és ennek az egésznek vége lesz. De mikor már rájöttünk, hogy ennél csak rosszabb lesz, jobbnak láttuk, ha elmegyünk

– nyilatkozta Marina Visnyeszka, egy 35 éves ukrán nő a Reutersnek. A lap beszámolója alapján az időseket segíteni kellett, voltak olyanok is, akik alig tudták a saját lábukon elhagyni a falut. A lakosok folyamatos félelemben élnek a dróntámadások és bombázások miatt, többségük belátta, hogy nem biztonságos a faluban maradni.

Ez ijesztő. Senki nem akar meghalni. Nem tudom, mennyi időm van még hátra, de ez a halál…?

– mondta könnyek között a Reutersnek egy 66 éves nő.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
