Gyorsabb vagy a többieknél séta közben? Ezt árulja el rólad

Ha sétálásról van szó, akkor az embereket két csoportra lehet bontani; vannak, akik a gyors séta hívei és olyanok is akadnak, akik inkább a lassabb tempójúak táborát erősítik. Egy zsúfolt utcán hamar fel lehet ismerni a különbséget az emberek között, ennek pedig oka van.

Van oka, ha lehagyod a többieket séta közben Fotó: Lukasz Palka

Ezért vagy gyorsabb másoknál a séta alatt

Gyakori stresszforrás lehet, ha egy lassan és gyorsan sétáló ember találkozik, a pszichológia szerint a sétálás sebessége, mélyebb személyiségjegyeket tükröz. Ezeket tudományos kutatások támasztják alá, szakértők szerint azok, akik gyorsabban sétálnak másoknál, gyakori jellemvonásokkal rendelkeznek. Elhoztuk milyen tulajdonságokkal rendelkezhetnek.

Gyors séta – a cél nem az út

Azok, akik gyorsabban sétálnak gyakran lelkiismeretesebbek és olyan jellemtulajdonságokkal párosíthatóak össze, mint a megbízhatóság, szervezettség, fegyelmezettség. A gyorsan sétálás célorientált gondolkodásmódról árulkodik, az ilyen emberek hatékonyak, produktívak és szeretnének haladni a dolgaikkal. Gyakran éreznek belül sürgetést az ambícióik miatt, ezt pedig átvezethetik a sétálásukba.

Extrovertáltság

A gyorsan gyaloglók sokkal energikusabbak, gyakran közösségi emberek. Az extrovertáltak szeretik a pörgést, gyakori, hogy a tempósabb sétálással veszik egybe.

Kevésbé szorongók

Akár az érzelmi stabilitás egyik jele is lehet a gyors séta. A kutatások arról tanúskodnak, hogy a gyorsan sétáló emberek érzelmileg stabilak, kevesebb energiát használnak el aggódásra, nem töltik az idejüket a dolgokon való rágódáson. Olyan magabiztosan haladnak előre, mint az életükben.

Kalandvágy

Gyakrabban kalandvágyóbbak a tempósabb emberek, mint lassabb társaik – írja a Life.hu.

Gyors séta, barátságos személyiség

Kifejezetten barátságosak, azok, akik gyorsabban sétálnak. Az empatikus emberek, akár hajlandóak gyorsabban is sétálni mások kedvéért, szívesen felveszik a másik ütemét.

Határozottság

Az önbizalom jele is lehet, hiszen az asszertív emberek céltudatosan, egyenes irányban haladnak, nem bizonytalanodnak el könnyen. A határozottság és a gyors séta gyakran kéz a kézben jár.