Rákay Philip: Soha nem volt még akkora tétje a választásoknak, mint a mostaninak!

Orbán Viktor szombaton tartotta meg évértékelő beszédét. A helyszínem, a Várkert Bazárban Rákay Philip is nyilatkozott a Ripostnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 15:13
Rákay Philip Évértékelő 2026 Orbán Viktor

Orbán Viktor szombaton tartotta meg évértékelő beszédét. A helyszín a Várkert Bazár volt. Rákay Philip itt beszélt arról, hogy a világban egyre erősebbek a háborúpárti erők, ezért még fontosabb lett Orbán Viktor békepárti munkája.

Rákay Philip
Rákay Philip a Fidesz Évértékelőjén 2026.02.14. / Fotó: kovács dávid

Rákay Philip: Igenis el fogják vinni a fiatalokat katonának

Egészen elképesztő, ami zajlik a világban. Aki nem rakja össze, hogy mekkora a tétje a '26 áprilisi választásoknak, az tényleg valamiféle kő alatt él. Igenis el fogják vinni a fiatalokat katonának. Igenis bele fogunk sodródni a háborúba, ha nem Orbán Viktornak fogják hívni Magyarország miniszterelnökét. Soha az életben nem volt még ekkora tétje egy választásnak, mint a mostaninak

- nyilatkozta Rákay Philip a Ripostnak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
