Rákay Philip: Soha nem volt még akkora tétje a választásoknak, mint a mostaninak!
Orbán Viktor szombaton tartotta meg évértékelő beszédét. A helyszínem, a Várkert Bazárban Rákay Philip is nyilatkozott a Ripostnak.
Orbán Viktor szombaton tartotta meg évértékelő beszédét. A helyszín a Várkert Bazár volt. Rákay Philip itt beszélt arról, hogy a világban egyre erősebbek a háborúpárti erők, ezért még fontosabb lett Orbán Viktor békepárti munkája.
Rákay Philip: Igenis el fogják vinni a fiatalokat katonának
Egészen elképesztő, ami zajlik a világban. Aki nem rakja össze, hogy mekkora a tétje a '26 áprilisi választásoknak, az tényleg valamiféle kő alatt él. Igenis el fogják vinni a fiatalokat katonának. Igenis bele fogunk sodródni a háborúba, ha nem Orbán Viktornak fogják hívni Magyarország miniszterelnökét. Soha az életben nem volt még ekkora tétje egy választásnak, mint a mostaninak
- nyilatkozta Rákay Philip a Ripostnak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre