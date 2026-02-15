RETRO RÁDIÓ

Hankó Balázs: A magyar nemzet érdekeiért kell harcolni!

Orbán Viktor szombaton tartotta évértékelő beszédét. Az esemény helyszíne a Várkert Bazár volt. Hankó Balázs miniszter itt kifejtette a jelenlegi kormány legfontosabb feladatát.

Létrehozva: 2026.02.15.
Létrehozva: 2026.02.15. 13:50
Orbán Viktor szombaton tartotta évértékelő beszédét. Az esemény helyszíne a Várkert Bazár volt. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter itt beszélt arról, hogy a Tisza Párttal ellentétben a jelenlegi kormány a magyar emberek érdekeiért harcol minden nap.

Hankó Balázs
 Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Fidesz Évértékelőjén   Fotó: Kovács  Dávid

Hankó Balázs: a magyar érdeket védjük

Egyre többször mondom azt, hogy az Európai Bizottság a magyar választáson pártot indít, ezt a pártot Tisza Pártnak hívják. Egyértelműen mi a nemzet, a magyar nemzet érdekében vagyunk elkötelezettek. Ezért harcoltunk. Ezért kérjük a nemzeti petícióval a támogatást. Ezért kelünk mindennap korán reggel. Ezért fekszünk késő este, ha egyáltalán lefekszünk. Hogy megvédjük a magyar érdeket

- nyilatkozta a miniszter a Borsnak.

