Orbán Viktor: amíg nemzeti kormány van, nem viszik el a magyar fiatalokat Ukrajnába
A miniszterelnök szerint rendkívül nagy a magyar választások tétje.
Orbán Viktor az idei évértékelő beszédében elmondta, hogy nyakunkon van a háború. A miniszterelnök jelezte, Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és a következő kormánynak kell dönteni erről.
Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzik az oroszokat. Kilenc országban már van katonai szolgálat, megállapodásokat írtak alá arról, hogy katonákat küldenek a háborúba. Emellett 1500 milliárdot követelnek a működésre. Ezért amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség az atomháború miatt
– fogalmazott.
Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a fiataljainkat, és nem adunk pénzt
– szögezte le a kormányfő, majd hozzátette, hogy az április választásnak emiatt is rendkívül nagy a tétje. Orbán Viktor szerint azonban a 2026-os év a győzelem éve lesz a magyar családoknak, a jobboldalnak és a Fidesznek is.
Orbán Viktor 2026-os évértékelő beszédét itt nézheted vissza:
