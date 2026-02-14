Orbán Viktor: Győzni fogunk!
Orbán Viktor hisz a Fidesz győzelmében.
Elképesztő sikerrel zajlott Orbán Vitkor szombati, évértékelő beszéde. A miniszterelnököt telt ház fogadta a Várkert Bazárban, ahol mások mellett a megtartott ígéretekről, a támogatásokról és arról a baljós jövőről is beszélt, ami a Tisza Párt győzelmével várna ránk.
A kormányfő most pedig egy videót is megosztott a közösségi oldalán az évértékelőjétől, melyhez azt írta:
Győzni fogunk!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre