Üzent a meglőtt nagyteveli polgármester, ezt mondta a támadójáról

Mint arról beszámoltunk, lövések dördültek kedden reggel a nagyteveli polgármesteri hivatalban. A település első emberét több lövés is érte. Orbán Sándort mentőhelikopter szállította kórházba. A nagyteveli polgármester szerdán posztolt a közösségi oldalán.

Több lövés is érte, két műtéten is átesett a nagyteveli polgármester (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Nagyteveli polgármester: Ennek az embernek semmi oka nem volt, hogy ezt tegye

„Kedves Mindenki! Először is szeretném megköszönni az aggódást, a sok bátorító üzenetet. Két műtéttel eltávolították a lövedékeket az államtól és a fülemből. Nagy-nagy köszönettel tartozom a mentőknek, az operáló orvosi teamnek és az ápolóknak. Példaszerű, profi volt, ahogy csinálták. Ennek az embernek semmi oka nem volt, hogy ezt tegye. Előtte négy nappal kapott segélyt, a házát sem akarta elbontatni senki. Kb. egy éve neki komoly mentális problémái vannak. Az történt, hogy egy békés beszélgetés után felállt, hogy távozik, majd előkapta a pisztolyt és azzal a kilátással, hogy «akkor ennek most vége van», háromszor rám lőtt. Egy riasztópisztollyal amelyben a gumilövedékekbe bitfejeket applikált. Ekkor felugrottam, kivittem az előtérbe, földre vittem és elvettem tőle a fegyvert , mivel Gitta is az irodában tartózkodott és leszaladtam segítséget kérni, mert nagy volt a vérzés. Fehér Laciék tartották az ajtót, hogy, ne tudjon elmenekülni. Közben hívták a 112-öt, de Laci és Mariann előbb odaértek és ők láttak el. Az elszomorító az egészben, hogy a bulvármédia fals információkra hivatkozva ontja a valótlanságokat. Még jobban felháborít , hogy vannak akik politikai töltés adnak a dolognak, holott ilyenről szó sincs. Nyilván jólesett, hogy Takács Péter államtitkár úr meglátogatott és támogatásról biztosított. Azt kérem, hogy legalább a falubeliek ne találgassanak, ha tudni szeretnének valamit hívjanak fel, vagy kérdezzék Gittát, aki szemtanúja volt az eseményeknek. Jól vagyok, az állkapcsom tört el két helyen, de szerencsére nem mozdult el. Még egyszer köszönöm mindenkinek aki aggódik értem. Üdvözlettel Orbán Sándor”

– olvasható Nagytevel első emberének Facebook-bejegyzésében.