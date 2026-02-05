RETRO RÁDIÓ

Változás várható a kávék piacán – szigorítják a szabályokat

Egy jelenleg társadalmi egyeztetésen lévő módosítástervezet szerint komoly változások várhatók a hazai boltokban. Mutatjuk, milyen kávékra vonatkozó szabályok változhatnak hamarosan!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05.
Módosítva: 2026.02.05.
kávé koffein Magyar Élelmiszerkönyv

Egy, a napokban nyilvánosságra hozott módosítástervezet szerint a kávé és pótkávé termékek esetében is komoly változások várhatók a Magyar Élelmiszerkönyvben és így a boltok polcain is. Mutatjuk, mi a változtatás célja, és azt is, mi változna pontosan.

szigorítják a kávékra vonatkozó szabályokat
Szigorítják a kávékra vonatkozó szabályokat. Mutatjuk a részleteket! – Fotó: Freepik

Nem csak a sima kávékra vonatkozó szabályok változnának

Módosulnak a Magyar Élelmiszerkönyv kávéra, pótkávéra, azok keverékeire, valamint a kávé- és cikóriakivonatokra vonatkozó előírások. A módosítás legfőbb célja, hogy a fogyasztók számára egyértelműbb és részletesebb tájékoztatást biztosítson ezeknek az élelmiszereknek a minőségéről és megnevezéséről, összhangban az uniós szabályozással írja az Infostart. Minderre az uniós jogi előírásoknak megfelelő jogharmonizáció és a piaci átláthatóság növelése miatt van szükség.

Mi fog változni a kávék piacán?

Az új szabályozás pontosítja a definíciókat és új kategóriákat vezet be, hogy ne lehessen kávénak hívni azt, ami nem az, vagy csak részben az. Új kategóriaként megjelenik majd például a „Kávéspecialitás”. Az ilyen elnevezésű kávékra szigorúbb összetételi és érzékszervi követelmények vonatkoznak majd, cserébe így könnyebben meg lehet majd különböztetni a prémium termékeket a tömegárutól. Emellett jönnek a szigorúbb jelölések is. A jövőben olyan címkével kell majd ellátni a kávékat, hogy a vásárlók első ránézésre tudják, mit terveznek megvenni:

  • világosan jelezni kell, ha a termék ízesített (pl. aromák hozzáadásával készült),
  • egyértelművé kell tenni, ha a termék koffeinmentes,
  • az édesítőszerek használatát és tényét is szigorúbban kell feltüntetni,
  • a kávékeverékek (pl. pótkávéval kevert termékek) esetén pontos arányokat és megnevezéseket vár el a hatóság.

Ami pedig a definíciók pontosítását illeti: a rendelet melléklete, ami itt található, részletesen rögzíti a boltokba majdan kikerülő kávék fizikai és kémiai paramétereit: a pörkölt kávék esetében pontosítják a nedvességtartalom és a koffeintartalom megengedett határértékeit, a pótkávék és kivonatok esetében pedig a cikória- és egyéb pótkávékivonatokra, valamint az azonnal oldódó (instant) kávékeverékekre is új, részletes minőségi standardok vonatkoznak majd.

Mit jelentenek ezek a változások a fogyasztókra nézve?

Az új szabályoknak köszönhetően összességében a kávépiac átláthatóbbá válik. Kevesebb lesz a félrevezető elnevezés, és a minőségi kávét keresők a kávéspecialitás felirat alapján garantáltan magasabb színvonalú terméket kapnak majd.

Mikortól élesednek majd az új szabályok?

A rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép majd hatályba, ami várhatóan még 2026 februárjában megtörténik majd, mivel a társadalmi egyeztetés 2026. február 6-án lezárul. Ezt követi majd egy átmeneti időszak, amikor a régi szabályok szerint készült termékek még eladhatók lesznek. Ez 24 hónapig (azaz kb. 2028 elejéig) tart majd.

 

