Változás várható a kávék piacán – szigorítják a szabályokat

Egy, a napokban nyilvánosságra hozott módosítástervezet szerint a kávé és pótkávé termékek esetében is komoly változások várhatók a Magyar Élelmiszerkönyvben és így a boltok polcain is. Mutatjuk, mi a változtatás célja, és azt is, mi változna pontosan.

Szigorítják a kávékra vonatkozó szabályokat. Mutatjuk a részleteket! – Fotó: Freepik

Nem csak a sima kávékra vonatkozó szabályok változnának

Módosulnak a Magyar Élelmiszerkönyv kávéra, pótkávéra, azok keverékeire, valamint a kávé- és cikóriakivonatokra vonatkozó előírások. A módosítás legfőbb célja, hogy a fogyasztók számára egyértelműbb és részletesebb tájékoztatást biztosítson ezeknek az élelmiszereknek a minőségéről és megnevezéséről, összhangban az uniós szabályozással – írja az Infostart. Minderre az uniós jogi előírásoknak megfelelő jogharmonizáció és a piaci átláthatóság növelése miatt van szükség.

Mi fog változni a kávék piacán?

Az új szabályozás pontosítja a definíciókat és új kategóriákat vezet be, hogy ne lehessen kávénak hívni azt, ami nem az, vagy csak részben az. Új kategóriaként megjelenik majd például a „Kávéspecialitás”. Az ilyen elnevezésű kávékra szigorúbb összetételi és érzékszervi követelmények vonatkoznak majd, cserébe így könnyebben meg lehet majd különböztetni a prémium termékeket a tömegárutól. Emellett jönnek a szigorúbb jelölések is. A jövőben olyan címkével kell majd ellátni a kávékat, hogy a vásárlók első ránézésre tudják, mit terveznek megvenni:

világosan jelezni kell, ha a termék ízesített (pl. aromák hozzáadásával készült),

egyértelművé kell tenni, ha a termék koffeinmentes,

az édesítőszerek használatát és tényét is szigorúbban kell feltüntetni,

a kávékeverékek (pl. pótkávéval kevert termékek) esetén pontos arányokat és megnevezéseket vár el a hatóság.

Ami pedig a definíciók pontosítását illeti: a rendelet melléklete, ami itt található, részletesen rögzíti a boltokba majdan kikerülő kávék fizikai és kémiai paramétereit: a pörkölt kávék esetében pontosítják a nedvességtartalom és a koffeintartalom megengedett határértékeit, a pótkávék és kivonatok esetében pedig a cikória- és egyéb pótkávékivonatokra, valamint az azonnal oldódó (instant) kávékeverékekre is új, részletes minőségi standardok vonatkoznak majd.