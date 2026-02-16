Döbbenet: egy nő házfelújítás közben olyat talált, amitől megállt a vér az ereiben

Egy nő nemrégiben egy elképesztő felfedezésre tett szert a nagy mértékű házfelújítása közben. A nő állítja, hogy amit talált az idősebb, mint a Titanic. A frissen vásárolt, 1880-as évekből származó viktoriánus kori házának lépcsője alatt valami olyan dologra bukkant, amiről úgy érezte az internet népének is tudnia kell.

A házfelújítás alatt az újdonsült tulajdonos megdöbbentő felfedezést tett a lépcsője alatt

Fotó: pexels.com/Illusztráció

A házfelújítás váratlan fordulatot vett

Sian alig hitt a szemének, amikor elkezdte a munkálatokat walesi házában. Egy TikTok-videóban mutatott meg részleteket az ingatlanról, melyben így fogalmazott:

Üdvözöllek a walesi, 1880-as évekbeli viktoriánus otthonom felújításán. A vastag kőfalaktól és az eredeti kandallóktól kezdve a vakolatrétegek alatt rejtőző, évek óta elfeledett történetekig – ez egy utazás, amelynek célja a történelem újjáélesztése, nem pedig eltörlése.

A szokatlan felfedezést a nő úgy jellemezte, mintha egy időkapszulát talált volna a lépcsője alatt. Ahogy felbontotta a lépcsőt, rengeteg összegyűrt újságpapírt talált benne, amiről később kiderült, hogy szigetelésre használták a huzat ellen. Talált újságpapírról kiderült, hogy 1901. március 2-án adták ki – kevesebb mint két hónappal Viktória királynő halála után, és 11 évvel a Titanic végzetes útja előtt.

Azonban nem csak az újság volt az egyetlen döbbenetes felfedezés tárgya.

Miközben levertük a cementvakolatot, egy eljegyzési gyűrűt találtam a falba szorulva. Sajnos nem az előző tulajdonosé volt – ők a felújítás ideje alatt sosem laktak itt, nem voltak házasok, és nem fejezték be a munkálatokat

– fejtette ki a nő.

Sian elárulta, hogy a gyűrű aranyból készült, és elvitte egy ékszerészhez értékbecslésre. A gyémánt 0,2 karátos, és úgynevezett illúziós foglalású gyűrű, ami nagyobbnak mutatja a követ. Az 1990-es évekből származik. A nő megosztotta azt is, hogy végül nem fogja eladni, hanem a házának részeként fogja tekinteni – írja a The Mirror.